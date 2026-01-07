蔡依林赴陸開唱…網紅竟嗆「宣傳邪教」 主辦方火大開告了

蔡依林「PLEASURE」世界巡迴演唱會將前往中國演出。凌時差提供



華語天后蔡依林（Jolin）才於跨年期間，在台北大巨蛋完成首場《PLEASURE》巡迴演唱會，而且預計將前往中國大陸深圳、廈門等 14 座城市開唱。不過，近日網路上出現相關演唱會內容「涉及宗教、邪教、光明會」等謠言。對此，中國演唱會的主辦方也發聲了，強硬表示將會開告。

蔡依林的《PLEASURE》演唱會，預計將在深圳、廈門等 14 座城市開唱。中國大陸合作主辦單位「永稻星（北京）文化娛樂有限公司」日前發出嚴正聲明，針對部分網路用戶散播對 Jolin 的惡意揣測、斷章取義及不實解讀進行法律追訴。

原來，去年開始有一名中國網紅，在抖音上有39 萬粉絲，曾指控Jolin透過新專輯宣傳「七宗罪」，甚至以「宣傳邪教」、傳教才能獲得大量資金或獎項等荒謬言論進行抹黑。

「永稻星（北京）文化娛樂有限公司」發出嚴正聲明，表示要對不實言論提告。翻攝微博

對此，永稻星（北京）文化娛樂有限公司也點名該網紅，並且斥責：「我司已進行證據固定，並通知平台立即刪除全部侵權內容。目前我司已啟動法律程序，堅決追究其法律責任，絕不姑息。」

永稻星（北京）文化娛樂有限公司聲明全文：

關於堅決維護藝人合法權益及抵制網絡不實信息的嚴正聲明

近日，部分網絡用戶在網絡平台中，針對我司獨家合作藝人蔡依林女士的演唱會內容進行惡意揣測、斷章取義及不實解讀，發布並傳播了大量虛假、誤導性信息及侮辱性言論，嚴重損害了蔡依林女士的聲譽及合法權益，亦破壞了健康、文明的網絡環境。

我司在此鄭重聲明如下：

一、 堅決維護藝人合法權益，對侵權行為“零容忍” 蔡依林女士作為華語樂壇傑出藝人，始終致力於以優秀的音樂作品和舞台表演回饋公眾。我司作為其獨家合作伙伴，堅決維護其一切合法權益。對於網絡用戶“斯利亞（賬戶：celialiang）”及其他相關賬號在此次事件中散布不實信息、進行人身攻擊的惡劣行為，我司已進行證據固定，並通知平台立即刪除全部侵權內容。目前我司已啟動法律程序，堅決追究其法律責任，絕不姑息。

二、 積極響應“清朗”行動，營造清朗網絡空間 我司堅決擁護並積極響應國家網信部門關於“清朗”系列專項行動的號召，始終堅持正確的價值導向。我司嚴厲譴責任何利用網絡平台造謠生事、誹謗他人、擾亂社會秩序的行為。網絡空間並非法外之地，任何用戶均不得以任何形式侵犯藝人及他人的名譽權、肖像權等合法權益。我司將一如既往地履行平台主體責任，堅決切斷不實信息的傳播鏈條，維護風清氣正的網絡生態。

三、 呼籲理性發聲、共建文明網絡環境 我們誠摯呼籲廣大網友與社會各界：在面對紛繁複雜的網絡信息時，請保持理性思考與獨立判斷，不輕信、不盲從、不傳播未經證實的消息。尊重事實，尊重他人，拒絕網絡暴力，共同營造一個文明、友善、理性的網絡交流環境。對於任何繼續散布謠言、實施侵權的行為，我司必將依法採取一切必要措施，追究其相應法律責任，維護我司藝人及自身的正當權益。

我司將繼續堅定不移地站在維護藝人合法權益的第一線，恪守法律與道德的底線，與社會各界一道，為構建健康有序的網絡環境貢獻力量。

特此聲明。

永稻星（北京）文化娛樂有限公司 2026年1月7日

