蔡依林超狂「站30米長巨蟒上開唱」 震撼畫面歌迷全看呆

天后蔡依林（Jolin）30、31日及明年1月1日一連3天唱進台北大巨蛋舉辦「JOLIN蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026」，吸引大批粉絲到場朝聖。蔡依林化身「愉悅之母」在演唱會中搖身一變成「馴獸女王」，把「人間樂園」變成萬獸派對，率領巨型公牛、大蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等20 隻奇幻混種動物傾巢而出翻玩大巨蛋，全面震撼視覺感官。

蔡依林跟團隊依據每個故事橋段而砸下一億七千萬台幣打造的各類巨型擬真道具，當中又以多種大型奇幻混種異獸最為「吸睛」，包含開章映入眼簾的「慶典公牛」、擔任愉悅之母「坐騎」繞場的「慾望巨蟒」及「彩翼飛馬」，以及象徵貪慾的「貪婪金豬」、夢幻蝴蝶海馬、可愛的長頸馴鹿與象鼻魚等，都是引領觀眾沉浸於愉悅宇宙世界觀的重要「動物夥伴」，栩栩如生的模樣猶如進入大型萬獸派對般驚奇連連。

蔡依林30日在大巨蛋開唱，打造華麗舞台。（凌時差提供）

蔡依林演唱會上與36位來自世界各地的菁英舞者及特技舞群，連同舞台上12位樂手所加總起來的服裝造型就多達180套，再包含JOLIN的七套「PLEASURE」戰袍，讓整體造型費就高達5000萬台幣。

而每一套以手工精雕細琢的造型不僅花色樣式令人眼花撩亂，誇張的裝扮及頭飾可說完全符合「PLEASURE」愉悅宇宙的魔幻世界觀，值得一提的是，配合這次演唱會每段章節，製作團隊特別遠赴L.A拍攝五支五大章節的導言影片，引領歌迷穿梭在JOLIN精心打造的魔幻大秀中，堪稱這次演唱會穿針引線最大功臣。

