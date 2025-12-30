蔡依林超狂！首攻大巨蛋打造愉悅樂園 3天燒9億遛巨型公牛

【緯來新聞網】蔡依林（JOLIN）全新世界巡演《PLEASURE》今晚（30日）於台北大巨蛋登場，這也是她首次站上這個舞台，超華麗舞台配上極為浮誇開場，全場歌迷被她搞得瘋狂吶喊。此次舞台光是硬體部分就近3億元，加上人事成本、道具、服裝等，3日的演出共耗資9億元打造專屬於蔡依林的「愉悅宇宙」。

蔡依林終於站上台北大巨蛋。（圖／凌時差提供）

蔡依林睽違6年展開全新巡演《PLEASURE》，再度破紀錄。最燒錢，總成本耗資9億元，創大巨蛋歷屆演唱會有史以來新高費用；最創新，演唱會以寓言故事小說風格呈現，藉由五大敘事性章節、六大世界觀場景相互串聯構成「愉悅宇宙」；最多樣，近30項宛如藝術瑰寶舞台道具裝置穿梭其中；最新奇，JOLIN人間樂園變萬獸派對，會有20隻奇幻混種動物傾巢而出翻玩大巨蛋；最狂開場，在10分鐘內以巨蟒繞場巡禮搭配登高唱跳。

「慶典公牛」繞場開啟演唱會序幕。（圖／讀者提供）

為了配合此次演唱會所呈現的「愉悅宇宙」奇幻世界觀，蔡依林親自打造終極版「人間樂園」，在開場映入眼簾的是第一篇章引言影片，故事開端由她飾演「天空花園裡的女孩」站在天平兩端與祭司對望，緊接著帶著神祕感的音樂響起，主舞台上大批慶典使者相繼吹起號角，迎接3層樓高巨型「慶典公牛」繞場，不按牌理出牌的她，直接打破過往歌手在演唱會上的出場模式。

蔡依林把演唱會搞成像大型慶典。（圖／凌時差提供）

當中透過五大故事章節串聯，「THE GIRL IN THE GARDEN “EXODUS”」(花園中的女孩”出走”）、「PLEASURE ECHOES PAIN」(愉悅在苦痛中迴盪)、「SURRENDER THE FOOL」(愚者的奉獻)、「BEFORE THE TRUTH」(真相之前)、「THE GARDEN OF HER OWN」(她創造的花園)，且結合「覺醒之巔」、「慾望異域」、「感官樂土」、「真相之書」、「繽紛夢境」、「愉悅樂園」6大奇幻華麗場景相互映襯。

《PLEASURE》舞台壯觀，機關一大堆。（圖／讀者提供）

