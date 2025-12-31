蔡依林跨年夜大巨蛋開唱 化身「愉悅之母」 (圖)

南部中心／鄭榮文、蘇晟維 嘉義報導嘉義市的跨年晚會"全嘉藝起來"，不但有羅志祥、蕭煌奇、許富凱等大咖助陣，還獨家請到韓國天團MAMAMOO團長頌樂，31日下午頌樂登台進行彩排，引起現場粉絲騷動，大家紛紛拿出手機要捕捉偶像風采，而同樣進行彩排的林美秀，說自己是第三次參與跨年，還特別感謝市長黃敏惠邀她參與演出。嘉義市跨年晚會，韓團MAMAMOO團長頌樂，31日下午進行彩排。（圖／民視新聞）韓國女團MAMAMOO團長頌樂，全台獨家只有在嘉義市的跨年晚會可以看見，下午頌樂就帶著舞群，先來進行彩排，就算是彩排，舞蹈、走位也同樣不含糊，希望在晚間帶給大家最好的跨年演出，還沒開放進場，場外已經有許多歌迷，頂著烈日，撐著洋傘，在排隊等候，甚至有人帶上長焦鏡頭，要捕捉偶像風采。嘉義市跨年晚會，台灣藝人林美秀，31日下午進行彩排。（圖／民視新聞）也是演出藝人的林美秀笑說，「因為現在說真的是韓國當道，然後我想他們來看到的是，可能就是韓團的妹妹或者帥哥們，但是我很想跟他們講的是，我跟你說台灣的老帥哥老美女，也都很厲害，真的也可以追一下。」不只頌樂有精彩的舞蹈演出，台灣在地的林美秀，輸人不輸陣，同樣帶上全套的舞台配置，林美秀說這是她第三次登上跨年舞台，還透露小秘密，聽說是勇媽市長黃敏惠指定的，林美秀說，「總共跨年也不過參加了三次，今年真的是好謝謝好謝謝，我們的敏惠市長，聽說是她邀請的但我不知道是不是，只有她我才有機會，把我所有的才藝全部表現出來。」粉絲自備長焦鏡頭，要捕捉偶像風采。（圖／民視新聞）嘉義市文化局長謝育哲指出，「有收到有一群日本的朋友，專程過來嘉義這邊為了看頌樂，今天現在天氣也非常好，在旁邊中山路也有將近120攤的市集，大家時間把握好，今天一起來嘉義市一起跨年，跟我們迎接2026。」在嘉義市政府旁空地舉辦的"全嘉藝起來"跨年晚會，今年不但獨家請來頌樂演出，還有包括羅志祥、許富凱、蕭煌奇等歌王與舞王等級的演出，要用豐富的演出，跟市民一起迎接新的一年。原文出處：「全嘉藝起來」跨年晚會 羅志祥、蕭煌奇、許富凱大咖助陣 更多民視新聞報導運動部宣布推出「500元運動幣」16歲以上皆可領 領取方式看這裡傳民眾申請更換身分證字號遭拒 內政部回應了羅智先砸百億布局物流大計！統一新市物流園區啟用 以「虛擬庫存」 決戰最後一哩路

民視影音 ・ 4 小時前 ・ 發起對話