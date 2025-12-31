蔡依林跨年夜突認愛！自爆處於「戀愛腦狀態」：多巴胺中毒

蔡依林喊道開演唱會就像是談戀愛一樣興奮。（圖／凌時差音樂提供）





天后蔡依林（Jolin）一連舉行3場「PLEASURE世界巡迴演唱會」，斥資新台幣9億元打造史詩級龐大「愉悅宇宙」的世界觀，創下華語樂壇演唱會史上新高，引領4萬名粉絲嗨爆大巨蛋！今（31）日跨年夜她現場突然自爆，昨天唱完後處於一種「戀愛腦狀態」，完全無法在「蔡依林標準時間9點半」入睡。

JOLIN駕馭「彩翼飛馬」吟唱愛之樂章尋真愛敲響2025倒數序曲。（圖／凌時差音樂提供）

提到粉絲後援會特意舉辦「蔡依林標準時間9點半」提醒睡覺的活動，蔡依林笑說簡直是太過分：「你知道我昨天唱完，很像是一種戀愛腦的狀態！」透露回到家躺在床上到半夜1、2點都睡不著，興奮表示：「日思夜想，很像是那種戀愛的狀態，多巴胺（Dopamine）中毒了！」

蔡依林變身為「幻境維納斯」。（圖／凌時差音樂提供）

蔡依林透露，她昨天半夜睡不著想說起來拉筋一下，結果被自己的頭髮給嚇到，驚訝喊道：「是哪個鬼！」許久沒熬夜出現疑神疑鬼的精神狀態；她說這幾年出現這樣戀愛的狀態，感到很驚訝：「我就覺得『哇！』突然間可以跟大家戀愛的3、4天，本來熬夜的時候隔天都會看起來像黃臉婆一樣蠟黃，結果今天早上起來還是一樣美」，直呼「這不就是戀愛的狀態嗎。」



