《蔡依林跨年夜》嗨唱 臺北大巨蛋升級維安、接駁專車陪歌迷迎新年

【警政時報 薛秀蓮 ／台北報導】天后蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會第二場，31日晚間將在臺北大巨蛋盛大登場，碰上臺北市政府前廣場跨年晚會，預期周邊區域將湧入大量人潮。遠雄巨蛋公司宣布，將針對園區內外啟動高規格安檢及維安措施，全力守護民眾安全，並提供散場免費接駁專車，配合延長服務時間，陪伴民眾開心迎接2026年。

（圖／遠雄文教公益基金會提供)

蔡依林演唱會期間，主辦單位實施嚴格入館安檢作業，除設置金屬探測門外，也安排工作人員以手持式金屬探測器，對所有入館觀眾進行檢查。提醒歌迷朋友，為了避免安檢延誤進場時間，請盡量簡化隨身攜帶物品，並配合現場人員引導。遠雄巨蛋公司也配合臺北市政府整體規劃，延長散場免費接駁專車服務時間，從12月31日晚間10點30分，直到1月1日的1點30分，每5到10分鐘一班，行駛路線為捷運松山新店線（綠線）方向，直達捷運南京三民站，歡迎多加利用。

廣告 廣告

因應跨年夜數萬人潮，遠雄巨蛋公司同步啟動園區整體安全應變機制，從12月31日白天至1月1日凌晨，總共動員超過100名工作人員。包括提升夜間保全能見度、擴大巡邏範圍，全面強化園區警戒網；並透過智慧營運中心（IOC）加強偏僻及人煙稀少區域的即時監控，確保異常狀況可即時掌握。此外，園區第一線保全與清潔人員均已完成緊急事故教育訓練，突發狀況時將以人員疏散與安全保障為優先，並迅速啟動聯防通報機制。

跨年活動期間，臺北市政府警察局亦於園區及周邊派駐135名警力，執行交通疏導及維安勤務，共同確保活動期間周邊交通秩序及公共安全。遠雄巨蛋公司將持續與市府和警方密切合作，提供市民安心、安全的環境。

更多警政時報報導

【獨家】權勢黑手（上）仟萬採購案女業務控遭強制猥褻 報案竟換來開除與刑告

【獨家】權勢黑手（下）查證函無人回應 企業沉默、冷血處理