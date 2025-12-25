蔡依林跨年攻蛋 快閃艙饗歌迷

歌手蔡依林從30日起一連3天在大巨蛋舉辦演唱會。（凌時差提供／中央社)

本報綜合報導

歌手蔡依林從30日起一連3天在大巨蛋舉辦演唱會，演唱會倒數6天，她率先送上最狂耶誕驚喜，無預警宣布推出沉浸式體驗專區「PLEASURE POP-UP STORE 愉悅至上快閃艙」快閃店，為演唱會暖身，透過展示演唱會視覺概念的展覽空間和粉絲互動，提前帶領歌迷進入屬於蔡依林的感官世界。

蔡依林JOLIN即將在30、31日和2026年1月1日登台北大巨蛋開唱，蔡依林25日透過新聞稿表示，在開唱前推出「PLEASURE POP-UP STORE愉悅至上快閃艙」沉浸式體驗專區，透過展示演唱會視覺概念的展覽空間、粉絲打卡互動空間、周邊商品販售等，不僅提前帶領歌迷進入「PLEASURE」的感官世界，更預告一場百無禁忌、全面解放感官的愉悅盛宴。

廣告 廣告

「愉悅至上快閃艙」以演唱會「PLEASURE」為核心概念，結合專輯與舞台世界觀，現場完整呈現以「7宗罪」為靈感拍攝的前衛視覺大片，包含「7罪花園版」與「愉悅重生版」，同時曝光演唱會視覺造型與官方周邊，讓粉絲近距離感受她的多重面貌。

快閃艙將於27日至2026年1月1日，每日10時至晚上7時在遠東Garden City門口廣場登場。