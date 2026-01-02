蔡依林跨年最終場自嘲「秀逗」！突唱周董這首歌激喊：全場反應比較大

記者陳宣如／綜合報導

天后蔡依林（Jolin）昨（1）日於台北大巨蛋完成「Pleasure」演唱會最終場，適逢跨年檔期，她在舞台上演唱多首出道以來的經典代表作，其中由周杰倫為她創作的〈說愛你〉再度掀起全場高潮。由於蔡依林與周杰倫過去曾因「雙J戀」緋聞引發高度關注，相關選曲與現場反應也讓不少歌迷聯想到過往話題，成為演唱會後討論焦點之一。

蔡依林昨（1）晚迎來台北大巨蛋最終場。（圖／凌時差提供）

蔡依林在演唱會中也主動提起前一晚跨年時的小插曲，坦言自己在倒數時不慎口誤，將年份說錯，當場自嘲「秀逗」。她向觀眾笑說：「昨天超好笑的，不小心把2025講成2024。」回想當下情況，她也表示：「我想說我剛才在講什麼，但好像不是只有我，我朋友昨天看到公牛說『好大一隻大象啊』。」相關發言引發現場笑聲不斷。

在當晚備受期待的慢歌橋段，蔡依林驚喜更換造型，從原本的「金沙女伶風」轉為「黑暗歌德風」，以齊瀏海黑髮造型現身，在金沙服裝外再套上黑色洋裝，呈現截然不同的舞台氛圍。該段落除演唱〈妥協〉、〈天空〉、〈檸檬草的味道〉外，也加碼獻唱出道歌曲〈我知道你很難過〉，她在演唱前向歌迷表示：「要唱你們第一次認識我的歌。」熟悉旋律一響起，不少資深粉絲隨即跟著合唱，亦有歌迷在台下忍不住落淚，現場瀰漫濃厚回憶氛圍，情緒明顯升溫。蔡依林也注意到觀眾情緒的明顯轉變，笑著形容：「大家好像突然活過來。」

蔡依林獻唱出道曲《我知道你很難過》，全場感動落淚。（圖／凌時差提供）

演唱會過程中，蔡依林多次走下舞台與觀眾近距離互動，也分享自己會特別觀察台下反應。她在談到歌曲〈說愛你〉時直言：「我發現《說愛你》竟然比《日不落》還紅，我要把它寫下來。」對於這首由周杰倫為她打造的歌曲在現場引發如此熱烈回響，她坦言感到意外，相關發言也讓現場觀眾反應更加熱烈。

蔡依林驚訝《說愛你》這首歌竟然比《日不落》還紅。（圖／凌時差提供）

面對歌迷不斷敲碗加場，蔡依林也在台上回應相關可能性，她表示：「其實我也很希望可以多跟大家見面，如果你某一天經過大巨蛋，發現這裡沒有活動就趕快打給我，我就趕快衝進來。」隨後也補充場地安排的現實狀況，「大巨蛋實在太難約了，我約到就馬上通知你們好不好。」一席話引發現場歌迷熱烈回應，對是否加場充滿期待。

