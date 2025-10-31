蔡依林跨年3天大巨蛋開唱 引爆12萬人狂歡最高票價6990元

蔡依林將在年底一連三天登上臺北大巨蛋舉辦《JOLIN 蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026》。（圖／凌時差提供）

天后蔡依林（JOLIN）宣布將於2025年12月30日、31日及2026年1月1日，一連三天登上臺北大巨蛋舉辦《JOLIN 蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026》。出道26年首度攻佔大巨蛋，她將以「愉悅之母」之姿，打造一座結合慾望與快樂的奇幻「人間樂園」，邀12萬名歌迷共赴極致感官盛宴。

此次《PLEASURE》巡演以尼德蘭畫家波希名作《人間樂園》為靈感，貫穿「愉悅不是罪、慾望值得被擁抱」主題。舞台設計將打造三座沉浸式互動舞台，讓觀眾零距離感受她的華麗氣場。導演團隊再度由澳洲的Squared Division操刀，以前衛視覺與時尚美學呈現全新音樂宇宙。

演唱會主視覺由韓國攝影師Cho Gi-Seok操刀，Jolin化身六位「愉悅女神」，象徵人類慾望的多重面貌。門票將於11月22、23日陸續開賣，票價分別為6990、5990、4990、3990、2990、990，購票請洽KKTIX。

蔡依林大巨蛋開唱票價最高為6990。（圖／凌時差提供）

