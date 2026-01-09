蔡依林踩巨蛇非首創！金庸《天龍八部》更威

▲蔡依林在演唱會開場駕馭巨蛇，畫面震撼，卻並非首創！金庸在60年前寫《天龍八部》時，已經設計過胡僧兩腳踩兩條大蛇，像踩雪橇一樣行進的驚人場面。（圖／凌時差提供）

[NOWnews今日新聞] 蔡依林在台北大巨蛋的《Pleasure》演唱會因有騎蛇、扮蛇髮魔女美杜莎等內容，遭曾參加《超級星光大道》的梁曉珺拍片分析扯上邪教，讓巡演中國主辦方氣到提告。不過她駕馭30公尺巨蟒的開場表演在國外爆紅、被懷疑是否AI生成，成功吸睛。當然這個橋段絕非她首創，早在60年前金庸寫《天龍八部》時，就有胡僧腳踩兩條大蛇、像踩雪橇般移動的驚人場面。

▲蔡依林演唱會上的巨蛇片段，讓外國網友聯想到《哈利波特：消失的密室》裡跟蛇有關的畫面。（圖／摘自IMDb）

蔡依林踩大蛇非獨創 金庸《天龍八部》場面更離奇

蛇在各種不同的文學內容中，都是常出現的意象，這一次蔡依林的開場演出畫面，被一些外國網友比擬如《哈利波特》系列中《消失的密室》內容重現，其實除了該系列作者JK羅琳用了不少蛇的元素，金庸也很常在自己的作品中寫到關於蛇的橋段，就像《天龍八部》最初報上連載時，金庸曾寫出游坦之和瞎了眼的阿紫碰到胡僧兩隻腳踩兩條大蛇、宛如踩雪橇一樣行進的內容。

當年《天龍八部》寫到中途，金庸因故需要離開香港、決定走訪歐洲，可是內容不能中斷，於是委由好友倪匡幫忙代寫，建議倪匡自行寫一段和主線不要有太緊密連結的獨立內容，好讓他回來後方便回歸主線。不料倪匡很討厭長相俏麗卻內心陰毒的阿紫，讓她的眼睛被師父弄瞎，金庸回來才發現倪匡弄出這麼重要的轉折，只好順著寫下去，想辦法收拾。

於是金庸就從阿紫和深愛她、她卻以為是少年幫主高手的游坦之結伴闖蕩江湖寫起，讓他們中途碰上胡僧騎著兩條大蛇出現在中土，整個畫面相當詭異，而兩條蛇不但會將游坦之與阿紫騎的馬咬去當食物，還因為咬了游坦之的手臂，被他身上更強的毒性反噬，雙雙纏著樹幹，越纏越緊，最後爆裂而死。

▲TVB港劇版《天龍八部》，曾在台視播映，收視破45%，掀起台灣電視界「金庸熱」。陳玉蓮（左起）、梁家仁、石修、楊盼盼、湯鎮業被認為是極出色的選角。（圖／摘自微博）

金庸《天龍八部》曾有大蛇載人 重新修訂卻刪光

接著又出現馭蛇更厲害的另一位胡僧哲羅星，是由兩條更大的蛇，尾部交纏、昂起像是座位一樣，坐在上面一路移動，要游坦之帶他去少林寺找師弟，過程中就讓阿紫坐在雙蛇的尾部，金庸還形容路人膽子小的見了轉頭就逃，膽子大的也只敢遠遠駐足觀看這奇景。

不過兩岸三地拍了這麼多版《天龍八部》，上述情節都沒有出現過，原來金庸對於自己的作品相當珍視，總覺得報紙連載版本結構有問題、前言不搭後語，許多伏筆鋪了沒下文，有非常多的不滿意，因此花了好幾年時間重新修訂，幅度大到幾乎是逐字逐句重新增改的地步，也常常大手筆刪掉一整段的內容，《天龍八部》就是如此。

▲《天龍八部》中陳復生（右）扮演的惡女阿紫，原著中曾經有坐在兩條大蛇交纏的尾部行進的驚人場面，可是影視版本都沒有這些內容，原來是金庸自己後來刪掉。（圖／摘自微博）

金庸小說版本差異巨大 主角變配角也刪掉怪力亂神

原先在報紙連載版的《天龍八部》，游坦之戲分一度多到堪稱段譽、喬峰、虛竹、慕容復的另外一位男主角，內力也高到和段譽一對掌就難分上下，糾纏在一起、旁人分不開的程度。金庸後來重新修訂時，把他的情節刪去大半，包括倪匡寫的部份和自己續寫的這一大堆跟巨蛇有關的內容都刪光，游坦之從主角降到配角，阿紫的眼睛在別的情形下被師父弄瞎，沒有影響到整個故事的主軸。

金庸小說有趣之處，就在於版本與版本之間有很明顯的差異，之後的電影、電視劇絕大多數以他修訂過後的內容為改編的藍本，因此比較怪力亂神的情節只存在於最初的連載版，《天龍八部》中有趣的大蛇遊街，就僅能在讀者的想像中，無法像蔡依林在演唱會開頭踩在巨蛇頭上，是觀眾能夠欣賞到的奇景。

▲金庸曾經幾度修訂自己的作品，同一部小說的不同版本，往往存在很大的內容差異。（圖／翻攝自微博）

資料來源：金庸版本的奇妙世界

