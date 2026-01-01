蔡依林踩巨蟒被改「黃國昌」？律師：涉刑責

▲蔡依林大巨蛋演唱會片段疑似被AI改成民眾黨主席黃國昌，律師表示已經涉及刑責。（圖／社群平台）

[NOWnews今日新聞] 天后蔡依林登上台北大巨蛋，腳踩30公尺巨蟒繞場引發轟動，不過社群平台卻出現有網友利用AI竄改蔡依林演唱會的片段，疑似把蔡依林改成「黃國昌」，還高喊「賴清德下台」，引發歌迷討論，針對這樣的舉動，律師表示已經違法。

根據社群平台以AI變造的影片，明顯看得出來原本影片為蔡依林演唱會片段，只是由蔡依林腳踩巨蟒的畫面，上面的人卻疑似變成民眾黨主席黃國昌，且背景聲音環繞著「司法不公」、「賴清德下台」，且影片中賴清德的「賴」還使用簡體中文。

蔡依林大巨蛋演唱會十分用心，除了製作費砸下9億元，許多片段都帶給歌迷震撼，包括公牛繞場以及此次被竄改的「踩巨蟒」，由於辨識度極高，一眼就能看出引用自蔡依林片段，不少網友留言指出，「蔡依林經紀公司應該要介入處理」、「盜用他人影像版權超無恥！」

針對該影片，律師黃帝穎表示，蔡依林售票跨年演出具商業性質，蔡依林演出影片若遭非法改作，可能涉及的是《著作權法》問題，依據《著作權法》第17條規定，未經授權歪曲、竄改他人受保護的著作包含照片、影片，可能構成侵害著作人格權，除了民事責任，也可能涉及刑事責任，可處三年以下有期徒刑。但如果是嘲諷性創作，則應討論合理使用範圍。

