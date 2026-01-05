蔡依林身旁噴火吉他是他 福夢樂團新成員身分起底

福夢樂團4日舉辦「我活著」演唱會，Marz23 擔任嘉賓。（形上娛樂提供）

福夢樂團4 日在北流 Legacy Tera 舉辦「我活著」演唱會，甫加入的新團員吉他手利惟庸透露，前幾天才剛在蔡依林的《PLEASURE》演唱會成為首位在蔡依林身旁噴火的吉他手，這次以福夢團員的身分站上舞台，他坦言：「很多朋友會問我為什麼要加入福夢，雖然身為職業吉他手可以跟很多厲害的藝人在國際級場館表演。但和福夢一起寫歌、演出，更接近我對樂團的理想，我真心喜歡，也享受其中。」也喊話福夢未來一同登上大巨蛋。

廣告 廣告

為了給歌迷最驚喜的新年禮物，福夢特別邀請 Marz23 擔任嘉賓，共同演繹〈反正我願意〉。李浩瑋畢恭畢敬地請「搖滾大前輩」Marz 23為大家獻上正念新年祝福，卻被本人吐槽：「這樣叫有點老。」李浩瑋當場機智改口為「搖滾大哥哥」，隨後 Marz 23復刻他個人演唱會上的經典橋段「超大型正念咒語」，請全場觀眾閉上眼、深呼吸，還不忘搞笑叮嚀「不要放屁」，瞬間炒熱氣氛。

福夢樂團新團員吉他手利惟庸。（形上娛樂提供）

在他的帶領下，全場歌迷齊聲覆誦：「我接受不完美的自己，我允許一切發生，一切發生也終將有利於我，我值得被愛，我值得更好，我將見證屬於我的光，因為我活著！」滿滿正能量在場館內流動，氣氛溫暖。

福夢樂團4日舉辦「我活著」演唱會，Marz23 擔任嘉賓。（形上娛樂提供）

另福夢也演唱「滾石撞樂隊」系列推出的〈背叛〉、〈在你和天空之間〉，全場歌迷齊聲合唱宛如大型 KTV。演唱會尾聲，團長兼鼓手王晧感性分享：「十年前我開啟了這趟旅程，不知不覺中成為福夢待最久的團員。即使有些夜晚滑 Threads 會開始懷疑自己而睡不著，但我很高興能跟大家說，我活下來了。」

更多中時新聞網報導

2026年台灣體壇五大焦點》兩岸男籃大戰 從新北市移往馬尼拉

麥當勞攜手音樂家前進馬太鞍送暖

梁靜茹頂2度低溫高歌 嘆愛情裡「愛自己」最難