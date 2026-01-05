蔡依林身旁「噴火吉他手」是他！大咖樂團成員發聲 喊話登大巨蛋

記者徐珮華／台北報導

樂團「福夢」（FUMON）昨（4）日在北流Legacy Tera舉辦「我活著」演唱會，邀請Marz23擔任嘉賓，一登場引爆全場歡呼。Marz23也復刻個人演唱會經典橋段「超大型正念咒語」，帶領全場觀眾閉上眼、深呼吸，齊聲覆誦：「我接受不完美的自己，我允許一切發生，一切發生也終將有利於我，我值得被愛，我值得更好，我將見證屬於我的光，因為我活著！」

李浩瑋演唱〈不重要的結果〉驚喜「開大絕」，以極具爆發力的死腔吼出最後一段，隨即鬼轉情緒，無縫接唱〈Bleeding〉，轉為溫柔而哀傷的聲線，強烈反差展現層次分明的演唱實力。另外在「滾石撞樂隊」系列推出的〈背叛〉、〈在你和天空之間〉也再度唱響，全場齊聲合唱宛如大型KTV，回憶與情緒一次湧現，氣氛相當感人。

廣告 廣告

演唱會尾聲，團長兼鼓手王晧感性分享：「10年前我開啟了這趟旅程，不知不覺中成為福夢待最久的團員。即使有些夜晚滑Threads會開始懷疑自己而睡不著，但我很高興能跟大家說，我活下來了。」他也感謝這段旅程中遇見李浩瑋與利惟庸，並能在2026年的此刻，與台下歌迷一同迎接新年。

Marz23（左）力挺福夢演唱會，與李浩瑋（右）合唱〈反正我願意〉。（圖／形上娛樂提供）

新團員吉他手利惟庸則透露，前幾天剛在蔡依林（Jolin）的「PLEASURE」演唱會，成為首位在她身旁噴火的吉他手，今天以福夢團員身分站上舞台，「很多朋友會問我為什麼要加入福夢，雖然身為職業吉他手，可以跟很多厲害的藝人在國際級場館表演，但和福夢一起寫歌、演出，更接近我對樂團的理想，我真心喜歡，也享受其中。」喊話福夢未來一同登上大巨蛋。

最後，李浩瑋看著身旁的兩位夥伴與台下歌迷，簡單卻有力地總結這一夜「因為你們，福夢，活著」，為這場充滿力量與情感的演唱會畫下動人句點。

更多三立新聞網報導

62歲洪榮宏包尿布受訪！攝護腺術後2個月 認尿速「跟小孩一樣快」

王祖賢引退真相曝光！息影21年首鬆口 再自爆「曾罹患憂鬱症」

動力火車宣布開唱！5月「台北小巨蛋連唱3天」搶票時間出爐

蔡依林鬆口演唱會想加場！出道26年「破例首做1事」嗨喊：美夢成真

