蔡依林迎新專「首攻大巨蛋」 揪12萬粉「愉悅狂歡」
天后蔡依林推出相隔六年的第15張專輯《Pleasure》，不僅引發歌迷熱烈迴響，還舉辦了全台唯一一場簽唱會，吸引約5000名歌迷冒雨排隊參與。專輯以「愉悅」為主題，風格強烈且內容大膽，探討女性視角和身體自主等議題。蔡依林同時宣布第六輪大型巡迴演唱會即將於年底啟動，這也是她首次登上台北大巨蛋舞台，她特別前往洛杉磯與舞者進行密集彩排，為呈現最佳舞台效果做準備。
這張新專輯的製作花很多時間醞釀，蔡依林曾在2022年3月表示找不到自己想要的聲音而感到沮喪，直到2024年10月才錄製了五、六首歌，專輯終於在2025年夏天正式發行。與過去作品相比，新專輯英文歌詞比例提升，曲風更加跳脫，每首歌的前後也暗藏連貫性。蔡依林選擇以每月一首的節奏進行宣傳，放慢腳步讓歌迷細細品味，實踐她所說的「緩效多巴胺」理論。
在宣傳期間，蔡依林出人意料地在台北市信義區舉辦小型見面會，雖然只有約百人參與，但歌迷得以近距離欣賞天后風采。她特別選唱了經典曲目《假裝》，讓歌迷重溫那些陪伴成長的歌曲。蔡依林坦言，在她20多年的演藝生涯前期，常常不知道自己為什麼要做這些事情，只是跟著大家做，一直往上爬，或是活成他人理想中的蔡依林。回顧2006年，蔡依林為了演唱會苦練彩帶舞、吊環和鞍馬等高難度技巧，隔年發行《特務J》時又挑戰鋼管舞和無重力旋轉彩帶。到了《花蝴蝶》時期，她再度苦練芭蕾舞鞭轉，但也在這段時間動了退休的念頭，不僅因為身體受傷，更因為不知道究竟為誰而拚命。2007年獲得金曲獎時，她感嘆有人認為她像體操選手得獎，讓她對自己極度缺乏自信。
經過自我反思與成長，蔡依林在第四輪大型巡演「PLAY」中開始摒除特技，在舞台上展現更自在的一面。而「Ugly Beauty」世界巡演則以剖析自我為概念，在舞台、服裝和成本上都突破自己的紀錄，呈現頂級視覺饗宴。演唱會以六大主題串連，總長兩個半小時，幾乎沒有太多談話環節，做到一氣呵成。即使橫跨疫情期間，扣除中國大陸場次，她仍在台北和高雄唱了23場，場場一票難求。蔡依林用26年的時間打造內在英雄，在她的舞台上，歌迷可以盡情狂歡，毫無保留地展現自我。
