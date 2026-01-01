蔡依林透視上衣炸出火辣身材！口誤告別2024 賣萌喊腦筋秀逗
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導
JOLIN蔡依林從30日起一連三天，在台北大巨蛋舉行「國泰世華銀行 JOLIN 蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026」，今（1）日迎來最終場，昨晚在演唱會最後，蔡依林一時口誤把告別2025年說成了2024年，她自嘲：「我秀逗了。」
唱完〈玫瑰少年〉，蔡依林向歌迷打招呼：「嗨～新年快樂！昨天超好笑的，不小心把2025講成2024，可能不是只有我那個秀逗，那一頭牛走進來，有人說好像一隻大象。我在台上喊倒數的時候，我講完的時候發現自己在講什麼，有時候會有腦筋秀逗的時候，你們昨天在哪裡跨年啊？有沒有去看煙火，漂亮嗎？每次到這裡的時候，你們開始活過來了，因為看我比較近對不對？」而在抒情歌橋段，蔡依林在今天晚上特別換上了Valentino 特別訂製造型。
在演唱〈LAYERS〉前，蔡依林表示，今天是台北場最後一天，粉絲有很大的差別，「可能是從社群媒體知道節目內容，就比較放鬆一點，在我們熟悉一點的時候就分開了。」接著提到，下午的私密粉絲見面會時，粉絲詢問她加場，她直言：「其實我也很希望可以多跟大家見面，你們看到大巨蛋沒有活動的時候，打給我，馬上過來表演，大巨蛋太難約了，一約到就通知你們好不好？」
