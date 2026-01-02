蔡依林連唱3天作息全亂！「加場可能性」全說了 結束最想做這事
華語天后蔡依林（Jolin） 一連三日在台北大巨蛋舉行「PLEASURE世界巡迴演唱會」，12萬張門票一開賣瞬間秒殺，昨（1）日最終場完美落幕，蔡依林也在慶功記者會上意猶未盡表示：「好像還可以再多唱幾首」，更笑說下台後最想做的事就是做SPA，已經預約好療程，睡醒後就會去施作，並鬆口加場可能性。
蔡依林長期維持晚上9點半就寢的好習慣，並藉此獲得絕佳狀態，此次一連三日在大巨蛋開唱，幾乎是完全打破作息，她談及此事則說，自己精神狀態還可以，聽到音樂一下就會稍微忘記，不過現在睡眠時間有點混亂，「所以我真的很希望可以17點開始唱，或是下午2點，因為總彩排是17點開始，我覺得這時間真好，結束還可以跟周公約會。」
蔡依林鬆口加場可能性。（圖／凌時差提供）
談及三天演唱會最難忘的片段，蔡依林表示是第一天的演出，因為過往很少有讓大家完全性被驚喜到的感覺，她也坦言，「對比以前很怕會別人檢視哪裡不好，其實很多時候都是自己沒有放過自己，所以第一天晚上我就跟大家分享，這種相信自己被完全的接住」，對於這樣的差別，也讓她在第一天的心情及展現演出方面深受幫助。
而蔡依林出道26年，在彩排第一段登上「覺醒之巔」演唱〈紅衣女孩〉時，造型師特別搭配了一雙時尚造型款「運動鞋」 ，成為她出道以來首次穿著運動鞋登台演出，讓她笑喊：「感覺像是美夢成真！」她在受訪時被問及此事也笑說：「如果每一天都穿球鞋、拖鞋上去我會每天都很開心，我會多加幾場都很甘願」，
至於台灣接下來是否有機會加場，她也坦言，「今年好像沒有」，透露原訂在宣布演唱會日期時要連2026年的一同公布，不過最後沒有場地。而粉絲在演唱會結束後也拋下紅色彩帶應援，她被問及此事則驚訝表示：「天啊！我今天又忘記看！在哪裡的時候？」笑說結束後會到社群看一下短影片。
