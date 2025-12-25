蔡依林進駐大巨蛋平安夜拚彩排

天后蔡依林（Jolin）將於30、31日及明年1月1日一連3天唱進台北大巨蛋。演唱會倒數計時，她正全力備戰模式，提前半個月進駐大巨蛋密集彩排，並在25日耶誕節宣布「《PLEASURE》POP-UP STORE 愉悅至上快閃艙」活動，當作禮物送給歌迷。

蔡依林上月赴美國洛杉磯閉關進行魔鬼訓練，隨後馬不停蹄地回台繼續排練，更提早在12月中進入大巨蛋做實地彩排，親自把關每個演出細節，包括舞蹈走位、視覺轉場及每一首歌的情緒鋪陳等，休假都待在家密集練舞，與團隊討論反覆調整舞台細節，甚至日前平安夜都獻給彩排，只為了呈現最精彩舞台，十分用心。

首波周邊已完售

蔡依林年末大巨蛋是樂壇最受矚目音樂盛事，連帶周邊商品掀起搶購風潮，首波周邊商品預購開放24小時內全數完售，主辦日前宣布推出第2波預購，同時在27日至明年1月1日推出「《PLEASURE》POP-UP STORE 愉悅至上快閃艙」，透過展示演唱會視覺概念的展覽空間、粉絲打卡互動空間、周邊商品販售等，率先帶領歌迷進入「PLEASURE」的感官世界，預告一場百無禁忌、全面解放感官的演出。

天后孫燕姿「就在日落以後」巡迴演唱會自今年起跑，好評不斷，25日官宣明年上半年的巡演計畫，包括香港、蘇州、吉隆坡、台北站，陸續會公布更多場次，此消息一出瞬間吸引大批粉絲熱議，是送給歌迷朋友們最棒的耶誕禮物。

她昨開心說：「期待更順利的演出，也期待看到你們和我一起表演。」祝粉絲耶誕節快樂，預祝新年快樂。她計畫與家人共度耶誕和新年佳節後，再度全心投入準備新年度的巡演。

她近日也釋出南京巡演的幕後花絮影片，她坦言有時候會很崩潰，覺得有數不盡的東西在空氣中，所幸她感覺到自己的團隊很強大，每個人都抓緊要負責的東西，幽默描述：「我講的東西他們已經很習慣了，當我說隨便講，就是一定要記下來。」