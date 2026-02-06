蔡依林遭影射耍大牌？飛機換位事件真相曝光 Threads爆料網友帳號急鎖私人

蔡依林近期展開世界巡迴演唱會海外行程，卻因一則Threads貼文意外被捲入飛機商務艙爭議，引發網路熱議。（instagram/jolin_cai）

天后Jolin蔡依林世界巡迴演唱會行程滿檔，台北大巨蛋場剛圓滿落幕，下個月（3月）起隨即展開中國多城巡演。不料近日卻意外捲入一場飛機商務艙風波，有網友在社群平台Threads發文，影射搭機時因「VIP不喜歡被打擾」而無法換座，相關內容引發外界聯想，甚至被解讀為蔡依林「耍大牌」。隨著當事人補充說明，事件出現反轉，卻仍引發粉絲不滿，討論持續延燒。

網友搭飛機想換座被拒？

該名網友日前在Threads貼出飛機商務艙照片，內容表示，空服員告知第一排座位將安排一名「不喜歡被打擾的VIP」，最後寫道：「好險我不是他粉絲。」貼文曝光後，引起大量網友揣測該名VIP身份，討論聲量迅速升高。

廣告 廣告

由於貼文未明指姓名，卻留下足夠線索，部分網友開始將矛頭指向近期頻繁往返兩岸的蔡依林，相關揣測也逐漸發酵。

蔡依林真的在飛機上耍大牌？ 商務艙換位事件真相曝光

隨後，原PO在留言區補充說明，表示該名VIP乘客確實是蔡依林。他指出，自己是在前艙門尚未關閉前，詢問空服員是否能更換至1A座位，空服員僅禮貌回應該座位稍後會有乘客登機，並補充「對方相當低調，不喜歡被打擾」。

原PO強調，自己並未感到不被尊重，也沒有認為遭到差別對待，直言「蔡依林很好，空姐也很讚」，只是單純記錄一次特別的搭機經驗。

粉絲不滿解讀方式 質疑帶風向抹黑

儘管當事人澄清原意，仍有不少蔡依林粉絲對貼文表達不滿，質疑發文方式是在暗示藝人耍特權：「原文要有多惡意？真的建議蔡依林跟長榮航空都提告 空服員因為這種莫名其妙的文一次得罪兩個乘客」「傻眼啊 明明是他想換位置 問VIP是誰 空姐擔心他想去看，才會說VIP不喜歡被打擾的」「一開始不打清楚 說在紀錄過程

不要說沒有那個意思 在我看來就是滿滿的惡意」「最大的問題就是他自己先是噁心蔡依林被抓包還要噁心空姐」「原文真的故意讓別人誤解然後被罵耶」「這個發言邏輯，他想表達的應該是：哇靠搭飛機遇到巨星坐我前面耶！雖然沒特別關注她但還是發到threads上炫耀一下好了」

部分網友留言指出，未經當事人同意公開搭機細節，涉及隱私爭議，也有人認為空服員與乘客雙方都因此被推上輿論風口，直言「蔡依林相當無辜」。事件持續延燒後，原PO已將Threads帳號設為非公開。

更多鏡週刊報導

被說像「光明會獻祭」？蔡依林首登大巨蛋腦補成邪教、引陰謀論 總監親解謎：願上祭台

Jolin時間制爆紅！「約蔡依林睡1小時後」成新潮用語 網笑翻：網路新單位

與彭于晏悄悄復合？蔡依林一句「不會告訴你們」 粉絲揪3大線索：藏不住了！