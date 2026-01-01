蔡依林邀粉絲一起衝進大巨蛋「真實原因曝光」自嘲腦袋秀斗 把2025講成2024
蔡依林1月1日帶著「PLEASURE」在台北大巨蛋續唱第三場，她在演唱抒情歌前，先是自嘲「昨天在台上不小心把2025年講成2024了」，她自爆自己腦袋有點秀斗，但不是只有她，開場的時候她的朋友看到公牛，直接大叫說「好大一隻大象」，讓她覺得很好笑。她也表示昨天講完之後，就在想自己在講什麼，問大家「你們會有這樣子的狀況嗎？腦筋有點秀斗的時候」。
而下午她在大巨蛋有進行一場跟粉絲的私密見面會，粉絲有問她加場的事情，她說「我也很想加場，如果你們某一天散步到大巨蛋的時候，發現這裡竟然沒有活動，趕快打給我，我們就衝進來辦演唱會」，她坦言大巨蛋的檔期太難約，如果約到，會馬上公布給大家。
蔡依林也表示，「後來我發現我昨天為什麼會講錯日期，2025年對我來說跑得太快，發新專輯、接著巡演，行程排得很滿」，她也感謝創意團隊，將她專輯的故事說得更視覺化一些，也透露大家看到的每一隻動物、特技演員，都有專門的編舞老師。
接著蔡依林爆料，看到網路上有很多人很喜歡開場的巨蟒，她說「第一天演出的時候很激動，因為是全部的動物都會一起出現的一場，很希望大家可以被嚇一跳，所以第一天有20%的自己都在觀察你們有沒有被嚇到，我發現好像有！」
她也透露對於〈說愛你〉比〈日不落〉還紅，「這是很有趣的事情，我要寫下來」，笑說等下再觀察一下，發現哪首反應更好，之後就不唱了，逗得粉絲忍不住大叫，而她在台上也笑得很開心。
