蔡依林邀12萬粉 歲末大巨蛋狂歡

天后蔡依林（Jolin）10月31日官宣將於12月30、31日及明年1月1日一連3天唱進台北大巨蛋舉辦「JOLIN蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026」，預計吸引12萬名粉絲同歡。她將化身主宰慾望與自由的「愉悅之母」降世，在大巨蛋中以《PLEASURE》為名建構出一座匯集慾望與快樂的奇幻「人間樂園」。

蔡依林向來寵粉，誓言要把台北大巨蛋變成超大型「人間樂園」，引用〈D.I.Y〉的歌詞向歌迷興奮喊話：「人間樂園任我打造，誠摯邀請大家一起踏入蔡依林的人間樂園，一同創造屬於自己的人間樂園。」

此次「PLEASURE」系列全新巡演配合大巨蛋4萬人場地規模，精心打造3座沉浸互動式的「人間樂園」舞台，透過主舞台、延伸舞台與恆星舞台的串聯，跟歌迷零距離互動，還以全景式視覺與動態動線縱橫全場，讓每位歌迷都能感受到蔡依林華麗氣場的舞台震撼。

11月23日門票開搶

她時隔5年再次啟動全新大型巡演，門票將在11月23日中午12點於「KKTIX售票系統」開賣。首次登上大巨蛋開唱，她熱情預告：「隨著舞台、規模升級，挑戰更大，除了會盡全力打破過往框架，更希望能以更精采、更顛覆想像的視覺與聽覺，陪大家在大巨蛋一起進入這場瘋狂奇幻的愉悅冒險旅程。」

此外，蔡依林將在2日於北流戶外表演空間舉辦新專輯《PLEASURE》簽名會，透露會在活動上演唱多首新、舊專輯的歌，「有幾首歌可能大家都沒聽過，到時候簽唱會上見。」接下來備戰大巨蛋演唱會，她將飛往洛杉磯Long stay長達1個月閉關進行魔鬼訓練，為粉絲呈現最精采的演出。