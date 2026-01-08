蔡依林還在蛻皮，張惠妹已經回家了？從跨年演唱會看懂「女英雄旅程」
跨年夜演唱會星光熠熠，天后蔡依林（Jolin）巡迴演唱會以震撼舞台美術與大型道具驚豔全場；張惠妹（阿妹）則坐鎮家鄉台東跨年舞台，讓網友封為「全台最強跨年」。《優活健康網》特摘美國心理學碩士、資深媒體人李思萱的觀點，解析「女英雄旅程」：女性在人生中不只打怪前行，還需與自己和解、找到回家的路；重點在於看清自己所處的階段，並允許自己走該走的路。
女英雄旅程：打完怪跟自己和解
妳有沒有過這種感覺？拼了命往前衝、證明自己、打破框架，好不容易走到這裡了，卻突然覺得空空的；或者反過來，妳累了想休息，但又覺得「這樣是不是放棄了」「我是不是變軟弱了」。
我最近才搞懂，這不是妳的問題，這是女人的路本來就長這樣。我們都聽過英雄故事：離開家、打怪、獲得寶藏、回家當英雄。但那是男人的版本。
女人的路不一樣。女人也會離開、也會打怪，但她的旅程多了一段，她必須在某個時刻往內走，去找回那些她在往外衝的過程中丟掉的東西。那些被嫌「太軟弱」的東西：情感、直覺、歸屬、關係。男人打完怪就結束了。
女人打完怪，還要再走一段路，跟自己和解，然後回家。這條路叫「女英雄旅程」。
蔡依林在女英雄旅程的前半段
2026年跨年，我剛好在2場演唱會裡，看見這條路的兩個階段。蔡依林在大巨蛋，30米巨蛇從天降下，化身慾望女神，被罵成撒旦崇拜。她站在那裡，不解釋。張惠妹在台東海邊，把朋友都叫回來，沒有主持人，從傍晚唱到凌晨。她在海風裡，唱一首寫給失憶母親的歌。
一個還在往外衝，還在蛻皮。一個已經在回家的路上。蔡依林在旅程的前半段。張惠妹在後半段。為什麼？請聽我慢慢道來。
先講蔡依林。她那場演唱會，我一直盯著那條30米的蛇看。大家都在吵那是光明會還是撒旦崇拜，但我想的是另一件事：蛇最核心的象徵是什麼？是蛻皮。蛇會把舊的皮整張脫掉，露出底下新的自己，牠一輩子不斷在做這件事，然後我想到蔡依林這個人。
1999年出道，少男殺手，唱〈我知道你很難過〉〈Don't Stop〉。那時候她是一個甜美的偶像，笑容可愛，跳舞普通，唱功普通，走的是純情路線。那是她的第一層皮：乖女孩、符合期待的女偶像。
這是大部分女人的起點——我們都被教導要乖、要甜、要討人喜歡。後來她被嘲笑了很多年。被說是「乏乏姐」，被說沒實力、只是包裝。那段時間她可以放棄的，反正錢也賺夠了，幹嘛繼續被罵？
但她沒有。她開始蛻皮。她去練舞，一天練10幾個小時，練到受傷還在練。她說自己是「地才」，不是天才，所有東西都是硬練出來的。這就是女英雄旅程的前半段，離開「乖女孩」的位置，往外衝，用加倍的努力證明自己。
然後她又蛻了一層皮。不只是會跳舞的歌手，而是開始做整體藝術。舞台設計、視覺概念、服裝造型，她開始完整地輸出一種美學。現在的她，站在大巨蛋上，30米的蛇從天降下來，她化身慾望女神、莉莉絲、美杜莎。整場演唱會叫「Pleasure」，談的是慾望、是暗面、是那些「好女人不該有」的東西。
這個人跟1999年唱〈我知道你很難過〉的那個甜美女孩，根本是兩個人。但其實是同一個人。只是她蛻了很多層皮，而且還在繼續蛻。她被罵翻了。有人說是撒旦崇拜，有人說她迷失了。但她沒有出來解釋，沒有道歉，沒有澄清。她就讓它在那裡。
因為這不是她第一次被罵，也不會是最後一次。每次蛻皮都會痛，都會被說「妳變了」「妳不像以前了」。但蛻皮就是這樣。你不能一邊蛻皮一邊討好所有人。蔡依林現在還在女英雄旅程的前半段，還在挑戰框架、還在蛻變、還在往外燒。她的姿態是：我不怕你們。
張惠妹在女英雄旅程的後半段
張惠妹不一樣。她已經走過那條路了。金曲獎拿過了、大巨蛋唱過了、世界巡迴走過了。她年輕的時候也戰鬥過站上金曲獎舞台的歌手，頂著壓力在總統就職典禮唱國歌然後被中國封殺，一個原住民女孩從台東唱到全亞洲。
她不是沒蛻過皮。她是已經蛻完了。現在她在做的事情，是女英雄旅程的後半段，往內走，回家。你看她那場演唱會：首先，整場沒有主持人。傳統晚會一定要有人在台上「控場」，介紹來賓、帶氣氛、掌握節奏。這個角色是權威的象徵，負責維持秩序。
阿妹把這個角色拿掉了。沒有人控場，那誰負責？大家一起。A-Lin自己講話、自己介紹下一個來賓、自己跟觀眾玩。A-Lin在台上說她的初戀是在中正路52號，有人請她喝維士比，全場笑翻，這種東西在其他晚會不可能發生。
因為沒有腳本、沒有人敢讓它發生，這是一個很「母性」的舞台，不是控制，而是容納，不是由上往下的權威，是大家平等地在一起。然後你看她邀的人：桑布伊、戴愛玲、Saya、葛西瓦、A-Lin——幾乎是台灣原住民音樂的半壁江山，這不是「請幾個原住民來表演」，這是原住民自己在自己的土地上做東。
阿妹是卑南族，A-Lin是阿美族，這場演唱會在台東海邊，太平洋的風吹過來，這是她們的家，她們不是被請來的客人，她們是主人。
還有一件事我覺得很值得說。阿妹那晚首唱了一首新歌，叫〈我的存在就是愛你〉。她媽媽今年90歲了，前陣子突發性失憶，有一陣子忘記家人的名字，連自己的孩子都認不得。阿妹說：「與其說難過，不如說是害怕失去的恐懼。」
這首歌的旋律她放在心裡2、3年了，一直沒完成。直到經歷了媽媽生病這件事，才終於寫出來。然後她選擇在台東首唱，在她的家鄉、在海邊、在幾萬個人面前，唱一首寫給媽媽的歌。
這就是女英雄旅程的後半段——與母性重新連結。不是回去當乖女兒、不是放棄自己的成就。而是在經歷了所有的戰鬥之後，承認自己也需要歸屬，承認自己害怕失去，承認自己想回家。
縣長饒慶鈴上台致詞，A-Lin直接說「只有幾秒喔」，後來改口說「好啦2分鐘，正常發揮。縣長真的講不到2分鐘就下台了。這場晚會的主角不是官員、不是贊助商，是音樂，是人，是那些站在海風裡一起唱歌的幾萬個普通人。阿妹的姿態不是「我不怕你們」，而是「來，回家了，我煮了一桌菜等你們」。
往外衝是力量，回家也是
兩個天后，同一條路，不同階段。
蔡依林在前半段：還在蛻皮、還在往外衝。她的能量是火。
張惠妹在後半段：已經打完仗了，選擇回來。她的能量是水。
但這裡有個很重要的事：張惠妹能夠「回來」，是因為她先「離開」過。你不能跳過前半段。你不能還沒離開就說「我選擇回家」，那不是回家，那是從來沒有離開過。必須先走出去，才有資格選擇回來。
所以，妳現在在哪裡？如果妳正在「蔡依林階段」，覺得憋屈、覺得被框架壓著、覺得需要蛻皮，那就去蛻，不要著「放下」，不要被那些叫妳「別那麼強勢」的聲音嚇到。有些皮就是要蛻，有些仗就是要打。
但如果妳已經走到「張惠妹階段」，打夠了、累了、開始問「我到底在證明什麼？」那也很好。允許自己柔軟，不是背叛。承認自己需要歸屬，不是軟弱。兩種都是力量。
往外衝是力量，回家也是。
重點是知道自己在哪裡，然後允許自己走該走的路。2026年的第一天，台灣同時有這兩種天后。一個說：「我不怕。」一個說：「回家吧。」我覺得我們真的蠻幸運的，可以看到這麼貼近生命的跨年表演。
（本文獲李思萱授權轉載，原文為：在女英雄旅程上，蔡依林還在蛻皮，張惠妹已經回家——妳呢？）（圖片來源：蔡依林 Jolin Tsai、張惠妹 A-mei/A-mit臉書粉絲頁）
歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！
看更多優活健康網相關報導
你是「Aging Solo」嗎？單身女性的中年生活：一個人過日子也能閃亮
出嫁的女兒就是「別人的」？台灣女兒的共同困境：兩面討好才有退路
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為蔡依林還在蛻皮，張惠妹已經回家了？從跨年演唱會看懂「女英雄旅程」
其他人也在看
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道EBC東森娛樂 ・ 9 小時前 ・ 65
陳妍希絕美新年照少女感滿點 3萬網驚呼：還是當年的沈佳宜
【緯來新聞網】女星陳妍希1月7日深夜在社群平台發布多張新年賀圖，身穿紅白搭配的旗袍式晚禮服入鏡，造型緯來新聞網 ・ 7 小時前 ・ 65
蔡依林不忍了！大動作反擊抹黑 被告竟是《星光》季軍
天后蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，卻在演出後掀起風波。巡演官方社群隨即發布嚴正聲明，點名部分帳號涉及人身攻擊與不實指控，強調已完成蒐證並將依法追究責任。更引發關注的是，遭提告的對象之一，竟是曾登上歌唱選秀節目《超級星光大道》的女歌手梁曉珺。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 4
林俊傑女友七七現身警局報案！遭爆是假富二代
林俊傑上個月透過IG貼出跟家人的合照，照片中有中國女網紅「七七」，被視為高調認愛，沒想到7日卻爆出「七七」現身北京某派出所的報案畫面，據中國狗仔「瓜田寒姐」爆料，「七七」曾於5日穿著黑色連帽外套，刻意遮住臉部，整體打扮十分低調，僅有標誌性的瀏海被認出，至於具體報案事件，未獲得警方出面說明。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 29
江宏恩曬全家福！名廚弟江振誠「泰籍妻罕合體」 網讚：同個模子刻出來
藝人江宏恩出道多年，因八點檔《飛龍在天》爆紅，婚後生活一向低調。親弟是國際知名主廚江振誠，兄弟感情融洽。近日江宏恩貼出三姐弟與母親的大合照，引起網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 15
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 5
蕭敬騰落淚送別岳父林光寧「好了啦」成最重一句話
女婿蕭敬騰分享岳父林光寧的小故事，透露林光寧非常愛護他，可能兩個人因為都自學各種樂器，有很多其他家人沒有的默契跟共鳴。林光寧也從來沒有罵過他，從來都沒對他發過脾氣或擺臉色，蕭敬騰在林家沒有被罵跟被嫌過的一天，「挨罵」反而成為蕭敬騰的目標，因為他覺得這是家人才應該得到的幸福。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前 ・ 10
郭書瑤信義區被搭訕要IG 苦笑「大家不認識我了嗎」
郭書瑤過去訪問時就透露，已經單身七年，甚至遇過曖昧對象斷崖式消失！最近在《小姐不熙娣》再次談到這段經歷，感歎前一年的人生狀態，跟自己主演的《何百芮的地獄戀曲》幾乎同步，悲慘陷入「失業又失戀」的雙重打擊。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 40
林光寧紀念會小物曝！資深女星見蕭敬騰、Summer嘆：支持代理孕母合法
蕭敬騰岳父、林有慧（Summer）父親林光寧，上月13日因中風併發吸入性肺炎離世，享壽75歲，今（8）日於台北市懷愛館舉辦追思紀念會，演藝圈多位好友到場送別，包括蕭敬騰、林有慧、王偉忠、包翠英、連靜雯等人，場面莊重哀戚，恬娃也現身致意，並於事後發文表達深切思念。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 7
激似張柏芝！15歲「千年一遇美少女」驚喜出道了
激似張柏芝！15歲「千年一遇美少女」驚喜出道了EBC東森娛樂 ・ 22 小時前 ・ 84
Lulu成功嫁給偶像陳漢典！14年緣分曝 媒體人讚：像細水長流愛情紀錄片
藝人陳漢典與Lulu黃路梓茵將於本月25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，婚禮倒數之際，兩人搶先曝光遠赴日本拍攝的婚紗照，以富士山、河口湖為背景甜蜜依偎，畫面溫柔浪漫，引發熱烈討論；媒體人狄志為也發文祝福，形容兩人的感情「彷彿一部細水長流的愛情紀錄片」，從默契搭檔走到人生伴侶。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
十元曝婚後與王齊麟金錢觀落差 喊話「多為家庭想想」
羽球雙打奧運金牌選手王齊麟與妻子陳詩媛（十元）自去年6月登記結婚、10月公開懷孕喜訊，並於12月補辦婚宴後，婚後生活備受外界關注。陳詩媛日前受邀登上好友曲曲的YouTube頻道，罕見暢談兩人從交往到結婚的心路歷程，更坦承婚後在金錢觀上的明顯差異，希望老公能為家庭多做考量。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 65
獨家／控Andy不忠「關鍵帳本」也拿不出實據 家寧爆遭友人厭煩！慘落眾叛親離
去年網紅界掀起巨浪，Andy 老師驚天指控百萬頻道與收入遭家寧一家奪走，輿論瞬間引爆，砲火全面倒向家寧。然而，起初仍有幾位友人選擇「逆風」守護，試圖為家寧發聲，還原另一種視角。不料卻因家寧的消極，紛紛離她而去。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前 ・ 33
女神換軌主持／獨家！換掉女主持人救收視 羅志祥改搭林襄召喚人氣
林襄因酬勞居高不下，讓許多廠商卻步，導致她在2025年工作量明顯縮水，粗估收入少了數百萬元，甚至人氣也跟著出現鬆動跡象，粉絲數不增反減。不過，一邁入2026年就傳出林襄接下新工作，中天《綜藝OK啦》換掉原主持何美，找來林襄搭檔羅志祥救收視，林襄也盼能藉節目拉抬自己的人氣。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 135
證實回台坐月子！汪小菲妻馬筱梅曬嬰兒房「洩寶寶性別」 網瘋猜1答案
大S前夫汪小菲與妻子馬筱梅（Mandy）結婚將滿2年，也準備迎來兩人的第一個孩子，即使馬筱梅挺著巨大孕肚，依舊跟著汪小菲到處跑，不時開直播與網友互動。日前馬筱梅提到生產前的準備工作，所有事自己都已經處理完畢，並證實將回台坐月子。網友從她的影片中發現兒童房的布置以藍色為主，以及嬰兒服的顏色，猜測她懷了兒子。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 25
才爆交往關曉彤！王安宇「私下真實性格」又遭曝 合作女星全說了
中國網紅「司曉迪」日前在微博爆猛料，大動作點名鹿晗、檀健次、范丞丞、林更新等人，暗示自己與多位頂流男神關係不單純，更爆料關曉彤跟王安宇正在交往。對此，王安宇工作室火速出面澄清，表示關於個人感情生活的傳聞均是不實謠言，呼籲大眾切勿輕信，如今也已蒐證完畢，將會透過法律途徑追究責任。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
《大城小事》趙麗穎 X 黃曉明「毀容式」演技對決：全素顏暴雨搶險、減重15公斤挑戰草根幽默！2026 1月必看神劇！
【文／陳雪芮】由趙麗穎、黃曉明領銜主演的年代勵志大劇《大城小事》，自官宣以來便引發全網熱議，相關話題持續在社群平台延燒。隨著前導物料陸續曝光，作品關注度不斷攀升，騰訊視頻預約量已突破 500 萬人次，刷新平台待播劇紀錄。該劇不僅是趙麗穎繼《風吹半夏》後再度深耕年代劇的野心之作，更邀來影帝黃曉明強強聯手，共同重現1980年代溫州農民自籌資金、徒手建城的傳奇史詩。全劇打破年代劇的嚴肅刻板框架，以「輕喜劇」的新穎視角，細膩刻畫出基層幹部帶領鄉親逆風翻盤的熱血歲月，無疑成為2026年最受矚目的螢幕巨作。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 2
又命中？《辛普森家庭》再封神 粉絲盤點「這些預言」2026年已應驗
《紐約郵報》（New York Post）報導，在人工智慧議題上，第23季第17集〈Them, Robot〉描述機器人取代春田鎮居民的工作，最終失控反噬人類。該集於2012年播出，如今卻被認為貼近現實。近期研究指出，AI與自動化可能在未來10年內於美國消滅近1億個工作機會，白領與藍領皆受衝擊...CTWANT ・ 1 天前 ・ 3
傳擦不出火花「搭檔換林襄」 羅志祥替抱屈：和何美默契滿分
《鏡週刊》報導指出，知情人士透露，何美在節目中表現略顯不足，綜藝效果未達預期，加上與羅志祥互動缺乏火花，何美去年底錄完最後一集後悄然退場，製作單位便鎖定林襄成為新任主持人。對此傳聞，羅志祥在臉書發文表示，看到《綜藝OK啦》的新聞內容提到「知情人士透露」指他...CTWANT ・ 1 天前 ・ 34
古天樂抵台了！「睽違12年再來」他現身機場親回：很開心 兩天行程曝光
香港影壇天王古天樂今（8）日稍早已正式抵達台灣，為電影《尋秦記》展開上映前的宣傳行程。睽違多年再度來台，他一現身機場立刻吸引目光，即使全程戴著墨鏡與口罩，仍難掩男神氣場，帥氣模樣依舊不減。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 9