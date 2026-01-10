蔡依林金唱片前「私約2天后」 20年神仙友誼曝

〔記者傅茗渝／台北報導〕蔡依林今(10)日將以頒獎嘉賓身分現身第40屆金唱片獎，不過在走上舞台之前，她先把時間留給老朋友，悄悄與江美琪、許哲珮相聚用餐，三位女歌手難得同框，畫面曝光後立刻喚醒一票歌迷的青春記憶。

照片由許哲珮分享在社群，三人皆以輕鬆造型入鏡，幾乎沒有濃妝修飾，氣色極佳。許哲珮也開心寫下：「女孩x女孩x女孩聚會！大聊特聊！超級開心！能量補滿！」字裡行間流露姐妹情深。

其實三人的緣分可追溯至出道初期。蔡依林與江美琪當年仍是學生時期，便一起參加MTV歌唱節目新聲卡位戰，在同一舞台嶄露頭角。之後兩人分別被不同唱片公司相中，走上各自風格鮮明的音樂道路，卻始終保有聯繫。

而蔡依林與許哲珮則在創作上屢次擦出火花。蔡依林2012年推出專輯《Muse》時，〈詩人漫步〉由許哲珮作曲，《 Dr. Jolin 》也出自她的詞筆，公私交情一路延續至今。

