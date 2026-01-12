蔡依林金唱片同框許光漢、CORTIS 「C位驚見小S」網嗨翻

蔡依林金唱片頒獎曬世紀合影，C位驚見小S。（資料圖／陳俊吉攝）

南韓音樂盛典「金唱片獎」10日於台北大巨蛋圓滿落幕，典禮不僅首度移師到台灣舉辦，還聚集許多當紅、新生代韓國藝人來台，在網路上掀起熱烈討論。其中天后蔡依林、男神許光漢也受邀擔任頒獎嘉賓，沒想到蔡依林事後曬出後台合照，竟驚見「小S」徐熙娣，讓大批粉絲相當意外。

蔡依林11日晚間在限時動態曬出參加金唱片獎的花絮，只見她在後台與多組韓團、韓星合影，包含CORTIS、ZEROBASEONE（ZB1）、CLOSE YOUR EYES、TWS、邊佑錫等，就連曾在電影《關於我和鬼變成家人的那件事》大唱〈舞孃〉的許光漢，她也罕見同框並幽默笑說：「鬼家人見面沒有旋轉。」

蔡依林與許光漢、CORTIS、小S（右圖中）合照。（圖／IG@jolin_cai）

值得注意的還有，蔡依林、許光漢同時與CORTIS合照，不過有眼尖的網友發現，站在C位的女子雖身穿全黑套裝，將鴨舌帽緣壓低故意遮住雙眼，但臉部下半輪廓明顯就是小S本人，隨後小S也在個人社群轉發分享照片，想不到小S 2026年的第一場活動就是觀賞韓國音樂典禮，令許多粉絲很是驚喜。

4組大咖明星的合照曝光後，立刻吸引網友熱烈討論，「還以為我看錯，這次元是破到哪裡去了天吶」、「這到底是什麼神仙組合」、「好好喔，都不知道該羨慕誰」、「而且小S的最小女兒超級喜歡CORTIS真的替她感到高興，希望小女兒也和團員拍照了」、「演藝圈跨時代同台」、「小S這張雖然低調但氣場很強」。

蔡依林與邊佑錫（左圖右）、TWS（右圖）合照。（圖／IG@jolin_cai）

