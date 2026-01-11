蔡依林金唱片太晚想睡了！合體許光漢虧：鬼家人沒旋轉

〔記者廖俐惠／台北報導〕蔡依林、許光漢昨天(10日)昨天作為地主代表，歡迎韓國第40屆金唱片頒獎典禮，蔡依林今天陸續在IG曬出照片，不但笑說自己等典禮等到想睡了，還虧許光漢「沒旋轉」。

不得不說，蔡依林的IG限時動態十分有趣，今天先是曬出CORTIS合照，大讚他們才華洋溢可愛，TWS的部分則是特別提到他們的《OVERDRIVE》撒嬌舞，寫到「肩膀，嗯嗯嗯嗯」，這句話有音樂。接著還有跟CLOSE YOUR EYES、ZEROBASEONE的章昊、Ricky、邊佑錫等人的合影。

其中兩張照片特別有趣，其一蔡依林寫著「想睡的母親」，畢竟昨天頒獎典禮，蔡依林在晚間快8點才終於登場，下台後還要稍微準備一下，回家卸妝、洗澡，恐怕難以在「蔡依林時間」的晚間9點半睡覺，難怪蔡依林會說想睡。不過也或許是蔡依林在發限時動態時，已經晚間10點多，早就已經是入睡時間。

另一張蔡依林與許光漢的合照，蔡依林則是笑說：「鬼家人見面沒旋轉！」其實這是有原因的，許光漢之前在電影《關於我和鬼變成家人的那件事》中，全裸大跳蔡依林的《舞孃》，他哼唱「旋轉、跳躍、我閉著眼～」的那一幕仍歷歷在目，許光漢也數次被拱要在蔡依林前表演，沒想到蔡依林也知道這件事，發文趁機虧煦光漢一下，實在相當幽默。

