蔡依林金唱片重返大巨蛋！才遭轟邪教提告鬆口「演出驚喜」：沒有巨蟒

記者陳宣如／綜合報導

南韓年度音樂盛事「第40屆金唱片頒獎典禮（Golden Disc Awards）」今（10）日晚間將在台北大巨蛋登場，正值天后蔡依林近日因《PLEASURE》巡演舞台設計遭一名網路人士指控「邪教儀式」、掀起輿論之際，她確定以頒獎嘉賓身分出席典禮，也讓外界高度關注她此行是否會延續演唱會話題、帶來出其不意的驚喜演出。對此，蔡依林也親自給出答案。

蔡依林將登金唱片頒獎。（圖／超級圓頂提供）

蔡依林日前完成《PLEASURE》巡演台北大巨蛋場次後，討論熱度持續延燒，粉絲更笑稱「被困在大巨蛋裡走不出來」。隨著她再度踏上同一場館參與金唱片頒獎典禮，網路上也出現不少期待聲浪，甚至有人猜測，是否有機會看到她重現演唱會中高達30公尺的「巨型蟒蛇」登場。不過，蔡依林在大巨蛋演唱會結束後接受訪問，被問及是否會準備驚喜時，僅笑著回應：「這次沒有驚喜。」

蔡依林透露金唱片僅擔任頒獎嘉賓，沒有演出安排。（圖／凌時差提供、三立資料照）

她也進一步解釋，演唱會中出現的巨蟒、金豬、公牛等大型舞台道具，皆是為《PLEASURE》巡演「樂園」主題量身打造，屬於演唱會專屬設計，因此不會在金唱片頒獎典禮上使用，加上此次僅擔任頒獎嘉賓，並未安排任何表演環節。相關說法，也與她日前在巡演慶功宴上的談話一致。

事實上，蔡依林過去曾於2015年受邀登上韓國MAMA頒獎典禮舞台，演出夯曲〈Play 我呸〉，當時率領多名穿著高跟鞋的男舞者登場，在韓國當地掀起熱烈討論，並一度登上熱搜。此次再度受邀參與南韓大型頒獎典禮，她以輕鬆心情出席，昨（9）日還被目擊與江美琪、許哲珮一同聚餐。

蔡依林親曝巨蟒道具僅在《PLEASURE 》演唱會上使用。（圖／凌時差提供、三立資料照）

此外，蔡依林近期也捲入網路輿論風波，有中國網紅針對《PLEASURE》巡演舞台設計提出質疑，認為畫面帶有宗教色彩，甚至以「撒旦」、「邪教儀式」等說法解讀。對此，中國巡演主辦方永稻星娛樂已於7日透過微博發布嚴正聲明，表示將對相關言論提告。被點名的當事人身分隨後也被起底，為澳籍華裔歌手梁曉珺，她曾來台參加歌唱節目《超級星光大道》並獲得季軍。梁曉珺其後對提告一事公開反擊，並引用中國《宗教事務條例》，暗指蔡依林若在中國開唱可能涉及違法，相關發言也引發網友持續討論。

梁曉珺傳出遭到蔡依林提告。

本屆金唱片頒獎典禮頒獎嘉賓包括宋仲基、安孝燮、邊佑錫等人，表演陣容則集結BLACKPINK成員JENNIE、ATEEZ、Stray Kids、IVE、LE SSERAFIM、ENHYPEN、CORTIS等多組人氣藝人。蔡依林在多重話題交織下登上典禮舞台，儘管已明確表示不會帶來演出橋段，仍成為當晚備受矚目的焦點人物之一。

