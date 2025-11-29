蔡依林門票炒價「破原價3倍」 檢舉碰壁引眾怒

記者粘菀瑄、岩祐安／台北報導

天后蔡依林年底將在台北大巨蛋開演唱會，不過門票開賣時系統卻異常，導致不少粉絲無法順利購票，黃牛趁機加價，將搖滾區六千多塊門票喊到原價3倍賣。

天后蔡依林今年底將在大巨蛋舉辦演唱會。

天后蔡依林將於12月30日一連三天登上台北大巨蛋舉辦世界巡迴演唱會，門票開賣後很多粉絲哀號買不到，卻發現網路上又出現黃牛，一張6990的門票被要求加價7000元代購費，甚至有黃牛在社群平台將搖滾區門票喊價喊到1萬6850元，飆破原價3倍，引發粉絲怒火但卻難以解決，因為黃牛的販售地點位於中國，無法使用台灣法規檢舉，導致許多死忠歌迷投訴無門。

主辦單位超級圓頂發文說明。

主辦單位超級圓頂前（27）日晚間做出正式回應，強調將會全面檢討售票流程，未來蔡依林的演唱會也將全面採取實名制購票，杜絕黃牛情形再度發生，另外23日門票開賣也發生粉絲出現搶到票但刷信用卡失敗，換了20多張仍無法成功。

還有粉絲投訴已經操作到最後步驟，訂單成立卻顯示付款失敗，所有努力付諸流水的慘況，對此超級圓頂針對售票系統遭受網路攻擊一事，已經要求求KKTIX提出遭到網攻的具體證據，將會配合配合刑事警察局調查釐清事件真相。

