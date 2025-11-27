蔡依林門票開賣大當機！主辦方緊急回應了 疑遭惡意攻擊請刑事局調查中

記者鄭尹翔／台北報導

Jolin蔡依林將於12月30日起連續三天在台北大巨蛋舉辦「PLEASURE世界巡迴演唱會」，開賣瞬間湧入超過27萬人同時在線搶票，熱度爆棚。然而，因系統疑似遭遇異常流量衝擊，導致大批歌迷在購票頁面當機、卡關，引發網路上大量抱怨。稍早，主辦單位超級圓頂正式發聲回應。

超級圓頂表示，已注意到各方意見，也會對此次事件造成的困擾深表歉意，並承諾會全面檢討。他們指出，未來蔡依林「PLEASURE」演唱會的售票措施將調整為「實名制」，希望能減少搶票亂象，並降低黃牛利用系統漏洞囤票的機會。

此外，主辦單位也透露，已正式要求售票平台 KKtix 提供因「網路攻擊」引發當機事故的相關證據，包含技術報告與偵測紀錄，並已請 KKtix 配合刑事警察局調查，以釐清是否確有外部惡意攻擊導致服務癱瘓。對於歌迷不滿，超級圓頂強調會更審慎處理後續售票安排，並再次感謝所有樂迷的支持與理解，承諾會努力提升購票體驗。

