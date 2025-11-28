蔡依林門票開賣大當機！歌迷心碎被取消門票 主辦單位緊急回應

Jolin蔡依林正如火如荼準備《PLEASURE》世界巡迴演唱會。（圖／ 華納音樂提供）

Jolin蔡依林正在美國如火如荼準備12月30日起一連三天在大巨蛋舉辦的《PLEASURE》世界巡迴演唱會，演唱會門票於11月23日開賣時吸引超過27萬人同時上線搶購，卻發生大規模的系統事故，導致不少粉絲無法順利購票，引發熱議。

《PLEASURE》世界巡迴演唱會主辦單位超級圓頂發出聲明回應。（圖／翻攝自臉書）

有粉絲雖順利搶到門票卻在結帳環節卡住，甚至連換7張卡都失敗，最後遭系統判定繳費逾期，被迫取消訂單，相當無奈。此次售票不同於之前實名制加問答關卡，購票門檻較低，沒想到有搶到票的黃牛，將6,990元門票要求加價7,000元的代購費，等同要花雙倍的錢買票，讓搶不到票的粉絲很心寒。

對此，主辦單位超級圓頂發出聲明回應，將針對各界及經紀公司提出的意見「虛心檢討」，並宣布未來舉辦蔡依林《PLEASURE》演唱會將全面實施實名制售票。此外，針對本次購票當機事故，超級圓頂也已要求KKtix提供遭網路攻擊所引發系統異常的相關證據，「並要求其配合刑事警察局之調查，以釐清事實」，盼後續配套能確保購票環境順暢、公平，避免相同狀況再度發生。

