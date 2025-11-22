蔡依林門票首波秒殺！開唱前要粉絲「交作業」 驚喜釋出11張彩排照

天后蔡依林釋出在洛杉磯的彩排照。取自蔡依林IG



天后蔡依林（Jolin）將於12月30日、31日及2026年1月1日連續三天在台北大巨蛋開唱，國泰世華CUBE信用卡卡友今（22）日上午10:00優先購票，兩分鐘被秒殺；接著是台灣大哥大購票專區、JOLIN官網會員限量優先購票。明（23）日中午12:00將全線盛大開票。目前人正在美國洛杉磯排練的她，大巨蛋開唱前，搶先出「作業」要歌迷接招，也同時在IG釋出11張彩排照。

蔡依林在臉書貼文指出，「 Pleasure Tour 倒數計時中，歡欣鼓舞地等待 bunnies call me mommy，這次會陸續來點舞蹈作業，請bunnies 從今天起，操練骨盆底肌的能量，以備不時之需，See u soooooon。」還加碼在IG限時動態，分享11張於洛杉磯閉關準備演唱會的彩排照，讓粉絲十分驚喜。

蔡依林「PLEASURE世界巡迴演唱會」相關資訊

購票

國泰世華CUBE信用卡卡友可於11月22日上午10點優先購票（每人每筆訂單限購4張）

中午12點台灣大哥大購票專區（需輸入由台灣大哥大或MyVideo提供之購票序號以進行購票，每組購票序號限購2張），

下午2點到晚上10點開放Jolin官網會員限量優先購票。

11月23日中午12點全線開票，購票請洽KKTIX售票系統。

時地

時間

2025/12/30 19:30

2025/12/31 19:30

2026/01/01 19:30

地點

台北大巨蛋

