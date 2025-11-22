蔡依林門票首波秒殺！開唱前要粉絲「交作業」 驚喜釋出11張彩排照
天后蔡依林（Jolin）將於12月30日、31日及2026年1月1日連續三天在台北大巨蛋開唱，國泰世華CUBE信用卡卡友今（22）日上午10:00優先購票，兩分鐘被秒殺；接著是台灣大哥大購票專區、JOLIN官網會員限量優先購票。明（23）日中午12:00將全線盛大開票。目前人正在美國洛杉磯排練的她，大巨蛋開唱前，搶先出「作業」要歌迷接招，也同時在IG釋出11張彩排照。
蔡依林在臉書貼文指出，「 Pleasure Tour 倒數計時中，歡欣鼓舞地等待 bunnies call me mommy，這次會陸續來點舞蹈作業，請bunnies 從今天起，操練骨盆底肌的能量，以備不時之需，See u soooooon。」還加碼在IG限時動態，分享11張於洛杉磯閉關準備演唱會的彩排照，讓粉絲十分驚喜。
蔡依林「PLEASURE世界巡迴演唱會」相關資訊
購票
國泰世華CUBE信用卡卡友可於11月22日上午10點優先購票（每人每筆訂單限購4張）
中午12點台灣大哥大購票專區（需輸入由台灣大哥大或MyVideo提供之購票序號以進行購票，每組購票序號限購2張），
下午2點到晚上10點開放Jolin官網會員限量優先購票。
11月23日中午12點全線開票，購票請洽KKTIX售票系統。
時地
時間
2025/12/30 19:30
2025/12/31 19:30
2026/01/01 19:30
地點
台北大巨蛋
更多太報報導
拍成韓劇《信號》！新亭洞「連續性侵棄屍」懸案20年偵破
18藝人涉閃兵起訴！坤達遭求刑2年8月 王大陸僅1年原因曝光
噁運將爬後座性侵…22歲女「子宮、陰道」全受損 拒絕再沉默！「為何像是我犯了罪？」
其他人也在看
蔡依林大巨蛋演唱會搶票開跑！粉絲陷入「轉圈圈地獄」
天后蔡依林即將首度登上台北大巨蛋舞台，「國泰世華銀行 JOLIN 蔡依林 PLEASURE 世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026」將於12月30日、31日及2026年1月1日連續3天舉行。今日率先開放信用卡友、電信公司會員及官網會員優先搶票，許多幸運搶到票的粉絲已在社群平台開心分享，但也有不少人表示陷入了「轉圈圈地獄」。中天新聞網 ・ 16 小時前
蔡依林演唱會搶先購票秒殺 這「3個時段」還有機會買！
【緯來新聞網】流行音樂天后Jolin蔡依林將於2025年12月30日至2026年1月1日，在台北大巨緯來新聞網 ・ 20 小時前
傳病危兩天！45歲《麻辣教師》女星醒了 工作團隊證實：意識已恢復
日劇《麻辣教師GTO》演員希良梨19日傳出病危消息，引起日台劇迷高度關注。她的幕後團隊21日透過官方IG更新狀況，證實希良梨已順利恢復意識，並以團隊名義向外界報告最新近況。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
民歌團圓！ 陶晶瑩帶女兒追「媽媽年代TWICE」
「臺北大巨蛋民歌大團圓」今天登場，共有74位民歌手登台獻藝，帶來122首金曲，以七小時不間斷的精彩表演，喚起觀眾們的青春回憶。這場民歌史上規模最大的演唱會吸引了眾多樂迷，包括70年代華語影壇天王秦祥林也特地從國外返台，與太太曹昌莉一同參與這場音樂盛會。TVBS新聞網 ・ 9 小時前
「髮量王者」趙露思養髮聽媽媽的話 1物每天吃1湯匙就夠
中國女星趙露思以超多髮量出名，近期因與港星陳偉霆主演的電視劇《許我耀眼》再受關注。趙露思曾分享自己的養髮祕訣之一是吃黑芝麻。營養師指出，黑芝麻有許多助身體抗氧化、抗發炎的營養素，可以改善頭皮循環、幫助健康2.0 ・ 23 小時前
金馬獎／紅毯男星帥度比拚！張孝全文青造型超圈粉 林柏宏配色玩出新高度
第62屆金馬獎頒獎典禮今天（22日）在台北流行音樂中心舉辦，頒獎典禮正式開始前的星光大道備受外界矚目，眾星都想在紅毯上呈現最好的一面，男星的禮服款式選擇沒有女星多，不過大家還是絞盡腦汁，選擇最能展現出自己優點的衣服穿上身。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 10 小時前
直擊／秦祥林好久不見！甜牽老婆現蹤台北 77歲健康狀況曝光
70年代影壇巨星秦祥林旅居美國多年，今（22日）和老婆曹昌莉現身「臺北大巨蛋民歌大團圓」演唱會現場欣賞，據悉他這次是專程來挺好友演出；現場媒體難得捕捉他的身影，並聊到台灣影迷都相當想念他，秦祥林大方揮手打招呼「大家好」，至於最想聽什麼歌？他幽默比手勢表示想聽的歌太多。鏡報 ・ 15 小時前
川普「28點和平計畫」曝光！傳要求烏克蘭重大讓步 美議員：偏袒俄羅斯
俄烏戰爭陷入膠著之際，一項由美國總統川普代表私下推動的「和平計畫」近期引爆華府政壇的擔憂與爭議。據多名消息人士透露，川普特使魏科夫（Steve Witkoff）於上月在美國邁阿密與俄羅斯直接投資基金（RDIF）執行長德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）舉行了密會，雙方討論了一份旨在結束俄烏衝突的28點和平計畫。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
大砍赴日航班至明年3月 中國國航：無飛機可安排
大砍赴日航班至明年3月 中國國航：無飛機可安排EBC東森新聞 ・ 17 小時前
2025民歌大團圓「74位民歌手、122首金曲、嗨唱7小時」 數萬人大合唱成經典畫面
「臺北大巨蛋 民歌大團圓」11/22創2025民歌壓軸團圓夜奇蹟，破天荒凝聚74位民歌手化身音樂時空旅人首登大巨蛋引吭高歌，以122首金曲接力打造七小時不斷電民歌時光機，透過「回顧往日」、「重返青春」、「五十年」、「思想起」四大主題橋段巧妙串聯，帶領全場歌迷穿越時光、重返民歌最燦爛的黃金年代！林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前
蔡依林大巨蛋門票開搶 先出作業：練好骨盆肌
「Jolin」蔡依林將首次登上大巨蛋開唱，今（22日）先開放部分特定身分粉絲搶票，她人在美國排練，不忘先出「作業」請歌迷接招。Jolin將於12月30日、12月31日及2026年1月1日連續3天登上大巨蛋舉辦「國泰世華銀行 JOLIN 蔡依林 PLEASURE 世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025自由時報 ・ 18 小時前
TWICE今晚開唱! 粉絲周邊買滿喜迎子瑜"榮耀返鄉"
南部中心／劉尹淳、廖錦雄 高雄市報導南韓女子天團TWICE，22日晚間就要在高雄世運主場館開唱，周邊商品一早開賣，有粉絲前一天下午就來搶排，就是要買到限量的周邊商品，還有粉絲，把台灣成員周子瑜的周邊商品娃娃，全背在身上應援，喜迎台灣女兒周子瑜返鄉開唱。民視 ・ 17 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 22 小時前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 2 天前
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了：曾心生厭惡
鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人
台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人EBC東森娛樂 ・ 1 天前
金馬62／大S最後一次「現身」三金！李竺芯唱哭觀眾 全場一片淚海
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間盛大登場，追思已故影視工作者橋段，由金曲歌后李竺芯獻聲，帶來〈魯冰花〉、〈只要為你活一天〉、〈我是一片雲〉、〈拄拄仔離開〉、〈Love〉、〈伍冬拾冬〉，大螢幕陸續出現1年來逝世影人，現場氣氛相當感傷。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前