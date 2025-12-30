蔡依林開唱「羅志祥大膽叫她阿姨」 要求她熬夜嗨到炸裂

蔡依林12月30日在台北大巨蛋舉辦「PLEASUE」演唱會，這是她的首度攻蛋，3場門票全數完售，許多好友也在首場送上花籃，像是JJ林俊傑、aMEI張惠妹、蘇打綠主唱青峰等，最有趣的莫過於20多年的至交羅志祥，放肆喊她「Jolin阿姨」。

羅志祥在花籃的花牌上寫著：「Jolin阿姨：盡情在台上表現妳的72變，啊對了，不要9點半就想要回家睡覺喔！因為觀眾太嗨了，就陪大家嗨到炸裂吧！」

青峰則在IG一早先貼出為蔡依林寫下歌詞〈SEVEN〉的心境，花籃的花牌則寫著「祝福蔡依林、熬夜大成功 by早上睡得青峰」，呼應先前他到蔡依林的Podcast作客，讓蔡依林意外被發現晚上10點前必須就寢一事，並吸引許多大人模仿，被戲稱為「成人版巧虎」。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導