蔡依林開唱令人佩服非因花9億 音樂人指4點：太多人不想找麻煩
天后蔡依林（Jolin）去年12/30首登台北大巨蛋開唱，一連舉行3場演唱會，今(1/1)晚間將是最後一場，她砸了製作費9億，開場獻出公牛繞場，甚至超狂踩上30米的巨蟒繞場，引發不少話題。音樂人許常德昨發文剖析，蔡依林這回舉行演唱會，之所以令人佩服，並非砸了多少錢，而是她超強的執行力、身材維持、動作精準、永遠都站在警戒線。
許常德昨發文探討蔡依林這回開演唱會他所注意到的重點，「蔡依林的決心，這一次，終於相信自己了，她說她察覺到，她有一個跟她一起苦練打磨的團隊，她並不是一個人，這個重要的領悟，重要到在演唱會上說」。
處女座的蔡依林過去被稱作地才，這次開唱除了本身的嚴謹度不減，許常德說自己更看到的是蔡依林的臨危不亂，「相信自己，相信有這個團隊，相信每個人都跟她一樣，也能面對反應不好或執行不好的」，而每次開演唱會對藝人本身、對團隊都是很大的冒險，可看出他們想做出很多第一次嘗試，圈內人清楚「嘗試是很耗時又燒錢又不一定有用」。
許常德指出，蔡依林的執行力、身材維持、動作精準、永遠站在警戒線沒墜落，是讓他最佩服蔡依林的4點，不管是唱經典歌曲或是新歌，都可見她背後的用心、不斷彩排的結果，才能呈現出充滿自信的演出，「斥資九億，不容易，這樣的夢，很多人不想找麻煩，也不一定能做到，這不是錢的問題」，網友回應：「只給她想表達的，沒有迎合大家想像應該有的蔡依林，所以每次都很驚艷」、「蔡依林是我最佩服的歌手，她都很願意去嘗試新的東西，挑戰新的舞，膽子很大，歌壇也只有她了」、「蔡依林超級讚超級強！無人能敵！」、「自律堅定守護狀態最好的自己，感謝老師的分享！」。
