蔡依林開唱以來首次！「穿球鞋登大巨蛋演出」 團隊200雙鞋備戰

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

JOLIN蔡依林從昨（30）日起一連三天，在台北大巨蛋舉行「國泰世華銀行 JOLIN 蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026」，今（1）日迎來最終場，蔡依林在開場時身穿時尚運動節登台演出，成為她開唱以來的第一次。

蔡依林穿球鞋登台開唱，成為開唱以來首次。（圖／凌時差提供）

蔡依林本次演唱會斥資9億打造，祭出20種混種動物、5段史詩級串場影片，以及6套華服，除了硬體規格刷新紀錄，在追求完美的背後，也藏著JOLIN與團隊在細節中不斷磨合、有趣的彩排小花絮，蔡依林在彩排第一段登上「覺醒之巔」演唱〈紅衣女孩〉時，造型師為她搭配一雙時尚造型款運動鞋，這也意外成為蔡依林開唱以來首次穿著運動鞋登台演出，她笑說：「感覺像是美夢成真！而且這會讓我有想加場的動力！」甚至開玩笑表示：「我希望下一場可以穿拖鞋！然後唱〈妥協〉的時候，讓歌迷接拖鞋？！」展現JOLIN私下幽默又真實的一面。

蔡依林穿球鞋登台開唱，成為開唱以來首次。（圖／凌時差提供）

事實上，為了讓舞台效果與表演舒適度取得最佳平衡，JOLIN 此次在彩排階段就展開「鞋海戰術」，光是每一套造型，造型團隊就準備近40雙鞋子作為替換備選，總共200多雙，現場再視舞蹈強度與舞台動線即時調整。JOLIN 透露：「因為有些動作幅度很大的舞蹈，造型其實會稍微限制活動，肢體語言很容易被『HOLD 住』，所以服裝設計一定要兼顧好看與實用性。」因此造型團隊特別準備大量鞋款反覆測試、隨時更換，只為讓她能在華麗造型之下依然自在發揮，全力投入每一秒的高強度演出，也讓歌迷看見舞台背後滿滿的細節與用心。

