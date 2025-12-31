蔡依林開唱如戀愛熬夜照樣美

天后蔡依林（Jolin）於民國114年12月31日在台北大巨蛋舉辦第2場演唱會，她首場站上巨蟒唱跳，震撼全場，跨年夜則駕馭10米高的「彩翼飛馬」熱唱，率領36名舞者化身蝴蝶海馬、象鼻魚等5種混種生物於大巨蛋繞場，唱到〈Pleasure〉時高喊「call me mommy」，把大巨蛋變成電音狂歡音樂盛典。

蔡依林昨飆唱17首夯曲後才開口跟粉絲打招呼：「好久沒有在跨年夜跟大家見面，今天感覺大家帶著非常高的能量到這裡，因為明天放假。」她唱到〈Bloody Mary〉的歌詞「Money money money」，台上噴了許多特製的「蔡依林貨幣」，笑說：「剛才有沒有搶到很多錢？大家可以寫下願望，放在私密存錢筒，明年再拿起來看，會不會比去年多一點智慧、少一點肥肉，也可以存很多愛給自己。」

她在尾聲身穿以蛇紋與蛇形符號打造性感戰袍，熱唱電音Remix節奏版〈愛無赦〉、〈怪美的〉，隨後磅礡的布蘭詩歌前奏響起，主舞台中央高達7層樓高的「愉悅之女」雕像登場，八臂高展、臉部細節精緻的模樣，吸引全場目光，她還走到延伸舞台跟粉絲互動，獻唱〈舞孃〉時馬上轉動復刻〈PLEASURE〉MV中刻滿「七宗罪」意象的「命運之輪」，24名舞者圍繞輪盤狂舞，引起全場尖叫。

蔡依林向來自律，先前分享每天9點半就上床的睡眠習慣，不過這幾天因忙演唱會熬夜到深夜2點才睡，加上熱情開唱帶給她多巴胺中毒的感覺，彷彿像是戀愛的狀態，她形容，「幾年做幾次（演唱會），突然可以跟大家戀愛3天，熬夜可能隔天會變蠟黃，沒想到今天早上起來，還是一樣美，這不就是戀愛的狀態嗎？」還開心向粉絲喊話，「來看完演唱會，回去照照鏡子，是不是變漂亮了。」

連換7套華麗百變造型的她，帶給歌迷滿滿驚喜，她坦言每次開唱最擔心的一件事是得用極快速度在每一個段落快速換裝，「因為每次造型都很複雜，所以最擔心的就是換衣服到定位時間，不過這次團隊超厲害，在多次彩排下來，已經完全能跟上。」

她昨連唱3小時，依舊活力滿滿，透露偏好以海鮮補充體力，嚴格遵循演唱會期間不碰味精的原則，因為味精容易導致口渴，「我擔心在台上會一直想找水喝，影響演出節奏」，除了飲食調配，最強大的後援莫過於蔡媽媽的愛心料理，蔡媽媽每天早、晚定時燉煮魚湯與雞湯，讓她補充體力展現絕佳狀態。