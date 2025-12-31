蔡依林開唱撞北市跨年 大巨蛋維安升級、接駁專車延長時間

蔡依林今天在大巨蛋開演唱會。(記者董冠怡攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕天后蔡依林今晚將登上台北大巨蛋，進行第二場《PLEASURE》世界巡迴演唱會，適逢台北市政府前廣場跨年晚會，預期周邊將湧入人潮，遠雄巨蛋公司表示，園區內外高規格安檢及維安，散場免費接駁專車延長服務時間至明天(1日)凌晨1點半。

遠雄巨蛋指出，大巨蛋散場免費接駁專車從晚間10點半至1月1日凌晨1點半，5至10分鐘一班，開往捷運松山新店線方向，並直達南京三民站。

演唱會期間，主辦單位實施嚴格入館安檢作業，設置金屬探測門，工作人員也會以手持式金屬探測器，檢查所有入館觀眾。因應跨年人潮，同步啟動園區整體安全應變機制。

遠雄巨蛋提到，今天白天至明天凌晨，共計動員100名工作人員以上，提升夜間保全能見度、擴大巡邏範圍，全面強化園區警戒網，以及智慧營運中心加強偏僻及人煙稀少區域即時監控。

第一線保全與清潔人員已完成緊急事故教育訓練，如遇突發狀況，將以人員疏散與安全保障為優先，迅速啟動聯防通報機制。市警局也在園區及周邊派駐135名警力，疏導交通與維安。

大巨蛋接駁車上車處，位於光復南路東側、近市民大道口。(記者董冠怡攝)

