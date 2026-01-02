蔡依林開唱獲讚「奧運等級」喊榮幸！ 開唱前先補眠15分鐘 最愛道具是這樣
【緯來新聞網】蔡依林（JOLIN）一連三天站上大巨蛋舉辦《PLEASURE》演唱會，3場演出讓她不得不熬夜，無法在往常的9點半入睡。會後慶功受訪時，她笑喊演唱會首場結束後，晚上興奮到睡不著，結果隔天演唱會前睡意來襲，晚間7點就想睡覺，硬是小睡了15分鐘才上場，直呼：「唱完有種飄飄然的宿醉感。」還透露已經預約好隔天要去做SPA好好放鬆，還許願未來如果開唱，能提早到下午2點或5點開唱。
蔡依林許願下次開唱，能提早到下午2點或5點（圖／許方正攝）
一連3天高強度演出，每場演出超過3小時，還有公牛、蟒蛇、飛馬、金豬等豪華道具登場，讓粉絲大讚：「根本媲美奧運等級！」、「演唱會天花板！」、「這樣要讓其他歌手怎麼辦？」她在慶功時受訪時笑喊：「Its my pleasure！是我的榮幸。很榮幸可以給別人一點壓力。」強調表演對自己而言十分神聖，也很開心能在演出時，持續帶給觀眾不同的刺激與突破。
蔡依林演唱會備受好評，被譽為媲美奧運等級。（圖／凌時差提供）
她向來以完美主義著稱，這次再次交出漂亮成績單，她坦言早在第一天演唱會就放下包袱，「第一天就很像見公婆的感覺，興奮多過於緊張。我自己比起以往心情成熟很多，也做好心理調適，想跟彩排狀態不太一樣，成功做到很為自己驕傲。」其中最受矚目的橋段，莫過於她站在靈蛇上穿梭在大巨蛋裡的橋段，被問到會不會怕高，她興奮喊：「不會耶，我很喜歡，很像海盜船的感覺。」也提到速度其實都經過計算，彩排都慢慢走讓她適應，但一到正式演出就瘋狂加速，「要用核心撐住。」她也提到演出前最擔心〈Woman’s Work〉時纏繞的桌巾，成功與否相當靠運氣，因此花了不少時間反覆彩排，「舞者要摸黑把桌子抬起來跟固定，有時候聽到卡榫的聲音，會腦袋一片空白不知道要跳什麼。」
蔡依林表示在靈蛇上面非常刺激，彷彿像是在搭海盜船。（圖／凌時差提供）
蔡依林將「最後的晚餐」場景搬上舞台，桌巾成了最具挑戰的橋段。（圖／凌時差提供）
她笑說團隊為了讓她早點休息，把彩排時間安排在下午5點，好讓她能點回家休息，許願未來如果開唱，能提早到下午2點或5點開唱。至於今年會不會有加場計劃，她也坦言：「今年好像是沒有。」大巨蛋檔期已滿，至於粉絲敲碗的高雄場，她也透露接洽過，可惜時間檔期沒搭上，下一站她預計將於3月在深圳開唱。至於是否還有其他城市規劃，她表示還是要配合場地檔期，也要考量場地大小能否容納演唱會上的巨型道具，希望能盡力打造同樣規模的演出。
蔡依林接下來3月將繼續巡演行程。（圖／許方正攝）
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
演唱會落幕！蔡依林一下台就做了這件事 還想衝回家躺平
蔡依林《PLEASURE》大巨蛋三場演唱會順利落幕，工作一結束，她一度忘了要開記者會，一心只想趕快衝回家休息，不過她自曝在連日演出後，她一下台就預約了SPA療程，打算好好放鬆。而演唱會口碑發酵，讚她是演唱會天花板，蔡依林謙虛說：「是不是天花板？我不知道，我們真的很認真，It‘s my pleasure， 我很榮幸可以給別人一點壓力。」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發起對話
9億舞台！蔡依林搬巨型金豬「大撒幣」 曝加場機會：有空檔就衝來唱
天后蔡依林2025年末首登台北大巨蛋，一連舉辦三場《Pleasure》世界巡迴演唱會，更斥資9億打造高規格舞台，昨（1）晚最後一場同樣帶給歌迷滿滿驚喜，現場豪氣開灑愉悅紙鈔，呼應新年好彩頭，掀起全場高台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
曾莞婷「緊貼23歲小鮮肉」全被拍！心動喊：初戀的感覺
苗可麗、曾莞婷、花花及周曉涵錄製《驚奇旅明星》，本週迎來最終回。旅明星闖進香港實現「帥氣鮮肉願望清單」，挑戰拍出CP感爆棚的港風大片，其中三位姊姊配對平均年齡僅20歲的超帥鮮肉，心跳指數徹底飆高。首先曾莞婷配對到23歲香港演員日朗，兩人拍照時撫摸側臉、摟腰等親密互動，令曾莞婷難掩喜悅地坦言：「好久沒自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
蔡依林親曝今年加場機率 許願5點開唱「還可以跟周公約會」
蔡依林（Jolin）媲美奧運開場的台北大巨蛋「PLEASURE」世界巡迴演唱會昨晚（1╱1）依依不捨落幕，慶功記者會上透露一下台馬上就約做Spa療程，被問只唱3場會不會不過癮？她笑說：「好像有一點，但其實我體感已經唱了5場了，我彩排2天。」至於粉絲關心的加場機率，她直言：「今年好像沒有機會，高雄好像也有問過，時間就是沒有搭起來，本來那時候就覺得如果有場地的話，2026的也一起公布，結果沒有。」被問是否選大巨蛋或高雄加場？她萌說：「我也不曉得。」太報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
不抽菸卻罹患肺癌？最新研究揭3關鍵原因！醫提醒預防肺癌2大重點：減少暴露、定期篩檢
在台灣，肺癌長年高居癌症死因之首，每年奪走逾萬條性命。聯安預防醫學機構聯安診所胸腔內科醫師蔡哲龍指出，臨床觀察發現，肺癌患者不僅出現年齡層下降趨勢，更令人警覺的是女性比例逐年攀升，且多數患者並無吸菸史，顛覆大眾對肺癌的既有認知。為釐清此現象，由中研院與美國團隊自2016年起合作推動的「台灣癌症登月計......詳全文良醫健康網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
蔡依林演唱會後受訪（1） (圖)
華語歌后蔡依林（圖）在台北大巨蛋舉辦PLEASURE巡迴演唱會台北場次，1日結束演出後出面接受媒體聯訪，分享這次在大巨蛋開唱心情。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
長照3.0第二階段擴大對象 家庭照顧壓力減輕
為了讓更多有需要的鄉親獲得即時且完整的照顧服務，新竹縣配合中央政策，已於1月1日起正式推動「長期照顧3.0」第二階段，擴大長照服務對象，新增「年輕型失智症者(滿50歲)」及「急性後期整合照護計畫(PAC)」收案對象，讓照顧服務更貼近民眾實際需求。衛生局表示，過去談到失智症，多數人會認為是高齡者才會面臨的問題，但其實有些民眾在50歲以前就出現失智症狀，這類被稱為「年輕型失智症」。患者往往仍在工作、養育子女或照顧長輩，突然罹病，對家庭經濟與生活影響甚鉅。為了幫助這些家庭及早獲得支持，長照3.0第二階段特別將年輕型失智症者納入服務對象，提供個案管理、居家服務、日間照顧、家庭支持與資源轉介等服務，陪伴患者與家屬一起面對生活的改變。提醒家中如有未滿50歲疑似或確診失智症的親人，或是親友在出院後仍需要健與照護協助，都可主動提出申請。民眾可撥打1966長照服務專線，有失智家人的照顧者可以多加利用家庭照顧者服務專線0800-50-7272及失智症關懷專線0800-474-580，由專人提供諮詢與協助，評估最適合的服務內容。衛生局指出，除了失智症服務擴大外，政策也同步強化「急性後期整合照護計畫(PAC)台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
演唱會經濟不是「有場地就好」 學者點新北三大挑戰
看準近年台北、高雄演唱會經濟蓬勃發展，不僅帶動城市消費，也強化城市行銷，新北市板橋第一運動場今年可望舉辦大型演唱會。不過...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
元旦酒醉失控! 男闖超商亂砸推倒貨架 店家求償6萬提告
社會中心／洪巧璇、董子誠 新北報導心情不好，竟然跑到超商鬧事！元旦當天，有一名55歲的男子，疑似酒醉失控，到新北市新莊地區的一間超商，把一整排貨架給推倒，還到處亂砸，導致許多商品毀損，無法對外販售，店家初估損失大約6萬元，警方獲報到場，將男子帶回管束，而店家除了求償，也提告毀損。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Royal Enfield前進2026台北車展！350、650全系列六車型聯袂展演一次看
Royal Enfield由太古汽車集團正式引進台灣後，廣受騎士圈與重機市場矚目。繼2025年底新竹旗艦店盛大開幕後，Royal Enfield再度於「2026台北新車暨新能源車大展」精彩登場，展出包括350cc與650cc全系列共六款車型，完整呈現品牌「Pure Motorcycling純粹騎乘」的精神。Zeek玩家誌 ・ 1 天前 ・ 發起對話
張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」 大合照網笑翻：烈酒女團
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，31日晚間在台東登場，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，讓大家笑聲他們是「烈酒女團」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20
五月天遭酸「為什麼一年到頭開演唱會」 主唱阿信霸氣反擊全場嗨翻
五月天今年在台中陪伴歌迷一起奔赴2026年，在2026年的第一刻陪伴歌迷一起看90秒的煙火。網路上有人質疑，為什麼五月天要一直開演唱會？阿信在演唱會上回應質疑「有人說為什麼五月天一年到頭開演唱會，寫歌一輩子、練樂器一輩子，不開演唱會在家打電動喔！」讓全場觀眾嗨翻。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 121
阿妹跨年演唱遭出征 名醫怒轟：有需要被青鳥羞辱嗎？
醫師蘇一峰今（2）日在社群平台臉書發文指出，天后張惠妹過去曾因在陳水扁執政時期領唱國歌遭對岸封殺，損失鉅額代言。如今她回台東舉辦跨年演唱會，卻遭「青鳥」陣營批評，甚至將其演唱會預算與其他爭議事件類比，引發網路熱議。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 150
阿妹台東跨年封神！律師讚「全台跨年晚會從此改寫」 4特色無人能打
由天后張惠妹親自操刀、擔任總導演的台東跨年晚會直接封神，成為全台最強跨年晚會，律師呂秋遠2日發文評論，指出這場在2025年年末登場的活動，已不再是公式化的跨年晚會，而是一場專屬台東、徹底改寫全台跨年想像的「演唱會」，讓跨年不再只是倒數與煙火，而是一段被好好陪伴、值得被記住的時間。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 8
張員瑛稱「香港是我最喜歡國家」失言惹火陸網！官方急下架影片
韓國人氣女團「IVE」成員張員瑛，憑藉精緻絕美臉蛋，廣受廣大粉絲喜愛，一舉一動備受關注，去年11月到香港參加MAMA頒獎典禮更是造成轟動。未料，張員瑛後台一句「香港是我最喜歡的國家」遭到炎上，影片火速被官方下架。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 10
台東跨年封神！拿3500萬標案「張惠妹的他」說話了 醫轟青鳥：憑什麼羞辱天后
2026全台跨年晚會大車拚，台東《東！帶我走》在沒有主持人、沒有冗長的長官致詞及廣告，全由大咖歌星串場演唱，演出幾乎零冷場，被網友一致封為全台最強跨年晚會，當天直播在線人數甚至突破20萬人次。台東跨年晚會封神後，拿下3500萬的標案，但資本額僅20萬的公司也引發討論，而拿下標案「野聲音娛樂」幕後老闆正式這場精彩晚會幕後最大的推手，天后張惠妹。 台東跨年晚......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 91
歐陽娜娜中國跨年出包！「NG畫面流出」中國網友不忍開嗆：聽不下去
大提琴才女歐陽娜娜在2025年的最後一夜，以「歌手」身分驚艷全場，當晚她在江蘇衛視跨年晚會上，搭檔大陸人氣歌手黃子弘凡，兩人在浪漫的玫瑰花車中甜蜜合唱《我的愛沒前奏》。不過網友驚見直播時「歌詞跟不上」，無情留言「聽不下去了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 25
蔡依林跨年最終場自嘲「秀逗」！突唱周董這首歌激喊：全場反應比較大
天后蔡依林（Jolin）昨（1）日於台北大巨蛋完成「Pleasure」演唱會最終場，適逢跨年檔期，她在舞台上演唱多首出道以來的經典代表作，其中由周杰倫為她創作的〈說愛你〉再度掀起全場高潮。由於蔡依林與周杰倫過去曾因「雙J戀」緋聞引發高度關注，相關選曲與現場反應也讓不少歌迷聯想到過往話題，成為演唱會後討論焦點之一。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼
李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 16
張惠妹台東跨年晚會封神！公司資本額20萬「卻拿3千萬案子」驚人背景曝
2026台東跨年晚會被網友封為全台最強，幕後最大推手正是天后張惠妹。演出不僅集結A-Lin、玖壹壹等超過10組重量級卡司，更由張惠妹親自擔任總導演，從節目節奏到舞台氛圍全面掌控，讓整場演出零冷場，成功掀起討論熱潮，直播在線人數甚至突破20幾萬人次觀看，承辦整場演出的公司背景也曝光了。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 60