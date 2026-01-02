蔡依林開唱獲讚「奧運等級」喊榮幸！ 開唱前先補眠15分鐘 最愛道具是這樣

【緯來新聞網】蔡依林（JOLIN）一連三天站上大巨蛋舉辦《PLEASURE》演唱會，3場演出讓她不得不熬夜，無法在往常的9點半入睡。會後慶功受訪時，她笑喊演唱會首場結束後，晚上興奮到睡不著，結果隔天演唱會前睡意來襲，晚間7點就想睡覺，硬是小睡了15分鐘才上場，直呼：「唱完有種飄飄然的宿醉感。」還透露已經預約好隔天要去做SPA好好放鬆，還許願未來如果開唱，能提早到下午2點或5點開唱。

蔡依林許願下次開唱，能提早到下午2點或5點（圖／許方正攝）

一連3天高強度演出，每場演出超過3小時，還有公牛、蟒蛇、飛馬、金豬等豪華道具登場，讓粉絲大讚：「根本媲美奧運等級！」、「演唱會天花板！」、「這樣要讓其他歌手怎麼辦？」她在慶功時受訪時笑喊：「Its my pleasure！是我的榮幸。很榮幸可以給別人一點壓力。」強調表演對自己而言十分神聖，也很開心能在演出時，持續帶給觀眾不同的刺激與突破。

蔡依林演唱會備受好評，被譽為媲美奧運等級。（圖／凌時差提供）

她向來以完美主義著稱，這次再次交出漂亮成績單，她坦言早在第一天演唱會就放下包袱，「第一天就很像見公婆的感覺，興奮多過於緊張。我自己比起以往心情成熟很多，也做好心理調適，想跟彩排狀態不太一樣，成功做到很為自己驕傲。」其中最受矚目的橋段，莫過於她站在靈蛇上穿梭在大巨蛋裡的橋段，被問到會不會怕高，她興奮喊：「不會耶，我很喜歡，很像海盜船的感覺。」也提到速度其實都經過計算，彩排都慢慢走讓她適應，但一到正式演出就瘋狂加速，「要用核心撐住。」她也提到演出前最擔心〈Woman’s Work〉時纏繞的桌巾，成功與否相當靠運氣，因此花了不少時間反覆彩排，「舞者要摸黑把桌子抬起來跟固定，有時候聽到卡榫的聲音，會腦袋一片空白不知道要跳什麼。」

蔡依林表示在靈蛇上面非常刺激，彷彿像是在搭海盜船。（圖／凌時差提供）

蔡依林將「最後的晚餐」場景搬上舞台，桌巾成了最具挑戰的橋段。（圖／凌時差提供）

她笑說團隊為了讓她早點休息，把彩排時間安排在下午5點，好讓她能點回家休息，許願未來如果開唱，能提早到下午2點或5點開唱。至於今年會不會有加場計劃，她也坦言：「今年好像是沒有。」大巨蛋檔期已滿，至於粉絲敲碗的高雄場，她也透露接洽過，可惜時間檔期沒搭上，下一站她預計將於3月在深圳開唱。至於是否還有其他城市規劃，她表示還是要配合場地檔期，也要考量場地大小能否容納演唱會上的巨型道具，希望能盡力打造同樣規模的演出。

蔡依林接下來3月將繼續巡演行程。（圖／許方正攝）

