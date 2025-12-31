蔡依林開唱踩蛇衰被指「光明會」 音樂總監親回：願剷我肉上祭台

天后蔡依林（Jolin）昨(30日)首登台北大巨蛋開唱，從30日、31日、1月1日舉行三場「JOLIN蔡依林PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026」，她砸了製作費9億，開場獻出公牛繞場，甚至超狂踩上30米的巨蟒繞場，引來許多網友在社群網站分享，但也有聲音開始質疑演唱會和「光明會」、「獻祭」有關，甚至有人直言看了身體不適。對此，演唱會的音樂總監陳君豪稍早打趣回應：「如果Jolin是光明會，那我就是金城武」。

陳君豪稍早在Threads上「海巡」大家對蔡依林演唱會的感想後發表了8點回應，第一，他透露這場演唱會音樂準備不易，開始前還被導演跟蔡依林要求讀熟300本劇本，像回到大學念英國文學時做的功課；第二，陳君豪說每項道具、畫面、小至聲音、舞蹈都有涵義，但蔡依林不想侷限粉絲、不給標準解答，歡迎大家多看幾次「尋寶」。

陳君豪接著說，因為這場演唱會很困難，因此首場表演完後，大家都互相擁抱，非常感動；第四，陳君豪認為蔡依林已經到天后等級，不僅願意做新歌，還願意花心思體力將新歌融入演唱會，非常值得感動；第五和第六、第七點則是介紹這場演唱會編曲、樂隊等的幕後工程團隊。

最後，陳君豪也看到了網上批評蔡依林演唱會有光明會獻祭嫌疑，陳君豪打趣說：「如果Jolin是光明會，那我就是金城武，演唱會如果有神秘獻祭儀式，我願剷下我肚子肥肉上祭台」，網友笑說：「哈哈哈，還特地回應光明會的部分」、「光明會部分超好笑」、「滑脆也看到不少人說是光明會，真的想大翻白眼」、「聲音跟音樂超厲害，聲音輸出完全超高品質，君豪老師辛苦了加油加油」。

