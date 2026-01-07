蔡依林開唱遭扯「宣傳邪教」 中國主辦方開告

蔡依林演唱會的中國大陸主辦單位點名網友開告。（翻攝網路）

蔡依林（Jolin）剛結束在大巨蛋砸9億元打造「PLEASURE」演唱會，接著即將唱進中國大陸，不過當地有網友開始散布關於她的專輯與演唱會內容涉及邪教云云，讓那邊的演唱會主辦方不忍了，決定開告。

據報，該名網友的帳號是celialiang，從Jolin今年發片到演唱會都一直拿她關於「七宗罪」的概念作文章，社群上也有不少討論；更有扯到光明教、獲得大量資金或獎項都是因為其中有詭等等謠言。

摘要中國大陸的永稻星（北京）文化娛樂有限公司聲明，已對該網友進行證據固定，並通知平台立即刪除全部侵權內容，也稱「目前我司已啟動法律程序，堅決追究其法律責任，絕不姑息」。

廣告 廣告

此外，該單位表示網友對於演唱會內容進行惡意揣測、斷章取義及不實解讀，發布並傳播了大量虛假、誤導性訊息及侮辱性言論，嚴重損害了蔡依林女士的聲譽及合法權益，亦破壞了健康、文明的網路環境。

聲明中也表態，嚴厲譴責任何利用網路平台造謠生事、誹謗他人、擾亂社會秩序的行為。網路空間並非法外之地，任何用戶均不得以任何形式侵犯藝人及他人的名譽權、肖像權等合法權益。

更多鏡週刊報導

演唱會落幕！蔡依林一下台就做了這件事 還想衝回家躺平

蔡依林姻緣密碼／3段情史無疾而終 天后「出圈找對象」要朋友幫徵婚

蔡依林姻緣密碼1／「PLEASURE」萬獸派對搬入大巨蛋 巧合數字暗藏密碼3