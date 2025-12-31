蔡依林開唱遭質疑「光明會」獻祭！音樂總監親上火線反擊

蔡依林大巨蛋開唱。（圖／凌時差提供）





天后蔡依林（Jolin）出道26年，昨（30）日在大巨蛋舉行「PLEASURE世界巡迴演唱會」首場，以《PLEASURE》專輯中探討「慾望及愉悅」為核心概念延伸，將整場演出構築成一座龐大而立體的「愉悅宇宙」！有網友質疑含有「光明會」元素，對此音樂總監陳君豪也發聲回應。

「愉悅之母」蔡依林在演唱會中搖身一變成「馴獸女王」，把「人間樂園」變成萬獸派對，率領巨型公牛、大蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等20隻奇幻混種動物傾巢而出、翻玩大巨蛋，震撼視覺感官！有網友質疑演出內容含有光明會、邪教、獻祭等元素。

對此，音樂總監陳君豪也在社群回應「陰謀論」，在準備這場演唱會音樂前，導演跟蔡依林希望他將300頁劇本讀熟：「所以每個道具、畫面、動物、聲音、舞蹈等等詮釋都是有意涵存在，但Jolin不想給標準答案，所以可以再刷3刷尋寶，或自我探討囉！」

音樂總監陳君豪感性表示：「這場演唱會的各種難度真的蠻扯，所以今天順利演完時，大家互相擁抱，真心感動！」對於網友質疑內容與光明會有關聯，他打趣的說：「如果Jolin是光明會，那我就是金城武，演唱會如果有神秘獻祭儀式，我願剷下我肚子肥肉上祭台。」



