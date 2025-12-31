蔡依林音樂總監揭製作秘辛！ 洩演唱會「劇本300多頁、埋大量彩蛋」要多刷幾次

蔡依林30日帶著「PLEASURE」 世界巡演唱進大巨蛋，她砸下9億台幣來進行製作，分為五大章節、六個奇幻場景，最讓人印象深刻的莫過於巨型道具，像是三層樓高的公牛、三十公尺長的巨蟒、以及最後一個電音橋段，蔡依林跳舞時，背後有一個超巨大的「愉悅之母」，被粉絲形容她「把大巨蛋變成奇幻萬獸派對」，甚至有人認為根本跟奧運開幕式有得比拚。

演唱會音樂總監陳君豪也在社群媒體揭露製作秘辛，透露確定接下工作後，導演跟蔡依林要求他先讀完300多頁的劇本，他笑說「彷彿回到大學念英國文學的時候」。陳君豪也進一步透露，蔡依林演唱會上的每個道具、畫面、動物、聲音跟舞蹈都有象徵意義，但蔡依林「刻意不給標準答案」，希望觀眾能多刷幾次演唱會，自己解讀與探索。

事實上蔡依林這次在演唱會上根本變成「馴獸女王」，率領巨型公牛、大蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等20隻奇幻混種動物傾巢而出翻玩大巨蛋，甚至最後在舞台上的「愉悅之母」，讓大家看得嘖嘖稱奇，許多人一度以為是3D投影，但其實「愉悅之母」是實體道具，超巨大的模樣讓人印象深刻。

另外，陳君豪也坦言這次的「PLEASURE」演唱會，在音樂跟製作層面難度真的很扯，首日順利完成後，全體工作人員便在後台彼此擁抱，感動不已。陳君豪也非常「Respect」蔡依林不斷自我挑戰，推出新作品之於，還將整張新專輯的大量曲目都放進演唱會歌單。貼文曝光後，也湧進許多網友們的留言，包含「看完還在震撼中」、「沒有最扯只有更扯」。

音樂總監陳君豪在社群媒體寫下記事。（圖／翻攝threads）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導