蔡依林預告年底大巨蛋開唱驚喜！7個「非常」暴雷彩排進度

蔡依林年底將登上大巨蛋開唱。翻攝jolin_cai IG限動

天后蔡依林（Jolin）今年底將首度攻進台北大巨蛋開唱，12月30日起一連舉辦3場「PLEASURE 世界巡迴演唱會」。她日前結束新專輯簽名會後，立刻飛往美國洛杉磯展開密集排練，今（13日）無預警預告：「舞台，非常非常非常非常非常非常非常大！」連續7個「非常」掀起外界熱烈期待。

蔡依林出道以來以極致舞台表現著稱，如今首度登上可容納4萬名觀眾的台北大巨蛋，推測這場演唱會舞台將刷天后新歷年規模紀錄；而她之前出席活動時被問到會否加場時，則謙虛表示：「因為是第一次進大巨蛋，場館規模又大，舞者也比以前多，目前沒有空間安排加場，我們希望更慎重一點，把每個細節都準備好，等熟悉之後，未來才有機會多做變化。」

廣告 廣告

蔡依林年底將登上大巨蛋開唱。翻攝jolin_cai IG限動

Jolin在社群限動發文預告舞台規模「非常大」，不僅吊足粉絲胃口，也意味她正籌備一場前所未有的視覺與感官饗宴。距離演唱會倒數一個多月，全網早已屏息以待，準備迎接「天后攻上大巨蛋」的歷史時刻。「PLEASURE世界巡迴演唱會」台北大巨蛋門票將於11月23日中午12點在KKTIX全面啟售。

蔡依林年底將登上大巨蛋開唱。翻攝jolin_cai IG限動



回到原文

更多鏡報報導

快訊／黃明志現身了！遭延扣9天暴瘦露面 警證實「只是短暫自由」

黃明志獲保釋 雪碧再嗆：你保證跟你一點關係都沒有嗎

范姜告粿粿出軌求償1600萬 9年前「跨國離婚」陳美鳳發聲：實質懲罸對方