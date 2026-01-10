蔡依林頒金唱片新人賞親送祝福

記者王丹荷／綜合報導

《第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards》今（10）日首度移師臺北大巨蛋舉行。場內3萬3千張門票全數售罄，韓方演出團隊超過800人，主辦單位動員超過2000名保鏢保全及工作人員。天后蔡依林擔任頒獎嘉賓頒發新人賞，中、英、韓文3語自然切換，頒獎給CORTIS、ALLDAY PROJECT。

蔡依林一出場先用韓文打招呼，接著再使用英文介紹，再切換回中文，她表示，新人難免會擔心自己表現不夠好，我相信在舞台上所有的新人們每次在舞台上也都會帶著這樣的心情，「但只要享受舞台，台下觀眾一定會感受到到你對音樂的熱情。請繼續加油！」

CORTIS今晚典禮表演時，5位成員趙雨凡、金主訓、Martin、嚴成玹、安乾鎬將跑步機搬上大巨蛋舞台，大唱〈What You Want〉，活力十足嗨翻現場，全場3萬3千人熱烈應援，展現超高人氣。獲頒新人獎，在臺灣長大的成員趙雨凡以中文問候：「大家好」，感性表示這是他們2026年拿到的第1座獎，非常感謝大家的支持。