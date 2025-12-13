蔡依林飛杜拜拍MV！包包選擇障礙全買了 將登金唱片頒獎

歌手蔡依林為專輯第四支MV《Fish Love》遠赴杜拜實景拍攝，展現壯闊沙海等美景，全程挑戰48小時高強度拍攝，包含烈日下的沙漠戲、凌晨追逐日光及濕衣鏡頭等場景，氣場十足。拍攝花絮中也展現她的真實一面，包括購物時的選擇障礙，最終霸氣全買四個不同顏色的包包，引來歌迷戲稱「完美演繹七宗罪的貪婪」。此外，蔡依林近期在訪談中罕見透露感情傷痕，並將擔任金唱片頒獎嘉賓，同時為即將到來的大巨蛋三場演唱會做準備。

蔡依林赴杜拜拍MV。（圖／翻攝自蔡依林IG）

蔡依林的《Fish Love》MV在杜拜取景拍攝，場景宛如電影《沙丘》續集，展現出史詩級的視覺效果。蔡依林表示，雖然自己曾到過撒哈拉沙漠，但這次在杜拜的拍攝體驗與裝扮感覺完全不同。

拍攝過程中，蔡依林面對高強度的工作安排，在烈日下拍攝沙漠場景，甚至凌晨起床追逐日光，還有濕衣鏡頭等挑戰，展現了她的專業精神與敬業態度。而在拍攝花絮中，蔡依林展現了購物時的可愛一面，面對包包的顏色選擇陷入困擾，最終決定「買這四個」，展現霸氣的購物風格，讓歌迷忍不住調侃她「完美演繹七宗罪的貪婪」。

蔡依林備戰大巨蛋跨年。（圖／翻攝自蔡依林IG）

目前，蔡依林正為即將到來的大巨蛋三場演唱會做準備，同時她也將擔任金唱片的頒獎嘉賓，粉絲們正期待著她的精彩表現。這位天后級歌手不僅在音樂上不斷突破自我，也在MV製作上持續挑戰新的高度，展現出驚人的創作能量和藝術追求。

