蔡依林首唱大巨蛋！人潮盛況曝 林俊傑、A-Lin送花籃

歌手蔡依林「Pleasure」演唱會今晚（30日）在台北大巨蛋盛大展開，現場粉絲熱情高漲，場館內外都充滿濃厚的演唱會氣氛。大巨蛋周遭設置多個打卡點，包括光復南路側的主視覺背板和快閃艙，以及B1層樓梯旁滿牆的演唱會海報。場內立柱全面包膜，藝人們的花籃陸續到位，A-Lin、徐佳瑩夫婦及林俊傑等好友都送上祝福。粉絲們從各地趕來，有人甚至花六小時搶票，還有鐵粉自製應援物與大家分享喜悅。

第一個打卡點位於光復南路側，設有主視覺背板及快閃艙供粉絲拍照留念。第二個打卡點則在通往平面特區及B1層的路上，整個樓梯牆面都貼滿了這次演唱會的主視覺海報，氣勢十足。B1層的所有立柱也已全部包膜，放眼望去場面壯觀，營造出濃厚的演唱會氛圍。藝人們送來的花籃也陸續就位，展現圈內好友對蔡依林的支持。A-Lin在花籃上寫著「Good show」為好友加油，徐佳瑩和丈夫比爾賈的花籃表達了濃烈的情誼，而剛認愛的林俊傑也沒有缺席，他在花籃上寫道與蔡依林相約再一起玩音樂，顯示深厚友誼。

現場粉絲情緒高漲，有粉絲表示自己比蔡依林本人還緊張，也有人前一天就來搶購周邊商品，表示部分商品已經售罄，需要去人較少的地方購買。一對從高雄北上的夫妻分享，為了搶到票，他們刷了約六小時才成功，這兩天的行程就是「蔡依林之旅」。還有熱情鐵粉自製應援物與大家分享喜悅，這位學設計的粉絲花了約1萬５千元購買了滿滿一袋的演唱會周邊商品。

而蔡依林本人則在演唱會當天下午再次發文，分享彩排時的美照，並寫道「取悅自己，刻不容緩，See you soon」，還邀請大家到時一起喊「Call me Mommy」，為晚上的演出預熱，讓粉絲們更加期待這場盛大的音樂盛宴。

