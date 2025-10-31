蔡依林首度唱進大巨蛋！有跨年場但不唱倒數 網笑因為「這原因」

女神蔡依林將在月底舉辦演唱會。（圖：臉書）

天后蔡依林（Jolin）終於正式宣布演唱會時間！她的世界巡演《國泰世華銀行 JOLIN 蔡依林 PLEASURE 世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026》即將在2025年12月30日、31日及2026年1月1日連續三天登上台北大巨蛋開唱。這也是Jolin出道26年首度踏上大巨蛋舞台。不過雖然橫跨跨年場次，但三場都會在晚間7點半開演、準時結束，不會唱到跨年倒數，也讓網笑：「很符合她要早睡的人設！」

廣告 廣告

主辦單位同步公布購票時程，國泰世華CUBE信用卡卡友可於11月22日上午10點搶先預購，中午12點開放台灣大哥大專區限量購票，下午2點至晚間10點再開放Jolin官網會員優先預購。全面開賣則於11月23日中午12點在KKTIX正式啟動，每筆訂單都有限量與區域限制，勢必將引發一陣搶票大戰。另外主辦單位提醒，為確保購票公平，所有序號皆需核驗方能入場。

據悉蔡依林的演唱會主視覺是源自於十五世紀畫家波希（Hieronymus Bosch）的經典畫作《人間樂園》的概念「愉悅不是罪，慾望值得被擁抱。」希望可以透過舞台邀請大家勇敢面對自己的情緒與慾望，找到屬於自己的快樂與釋放。

【國泰世華銀行 JOLIN 蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026】

國泰世華CUBE信用卡卡友優先購票： 11/22 上午10:00

台灣大哥大購票專區： 11/22 中午12:00

JOLIN官網會員限量預購： 11/22 下午2:00–晚上10:00

全面開賣： 11/23 中午12:00（KKTIX售票系統）