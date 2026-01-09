蔡依林首度提告網友...近況曝光了 燦笑比YA合體「2大咖歌手」
蔡依林首度提告網友...近況曝光了 燦笑比YA合體「2大咖歌手」
娛樂中心／蔡佩伶報導
天后蔡依林才剛結束台北3場大巨蛋巡迴演出，不料以「七宗罪」為藝術主題的橋段卻遭到抹黑是「邪教獻祭」，對於網友不實的指控，與蔡依林中國巡演合作主辦單位也針對帳號「斯利亞」（帳號名稱：celialiang）提告，至於蔡依林近況則被好友許哲珮曝光。
蔡依林出道26年首度提告網友，讓整起事件受到關注，而蔡依林今（9日）現蹤餐廳合體歌手好友許哲珮、江美琪，從許哲珮曝光的照片可以看到，蔡依林戴水藍色鴨舌帽、穿著厚重的羽絨外套，開心比YA與兩位友人合照，氣色看起來不錯。
事實上，蔡依林提告的網友「斯利亞」真實身分也遭挖出，正是曾在2009年登上《超級星光大道》拿下季軍的梁曉珺，對此，梁曉珺透過抖音表示「我有榮幸成為第一個被蔡依林告的人嗎？」，認為自己只是娛樂解讀，聲稱蔡依林的專輯跟演唱會本就涉及宗教元素。
梁曉珺更提到如果蔡依林要舉辦演唱會，就必須熟悉宗教法律，不過蔡依林6月將於北京鳥巢舉辦的演唱會，早已通過中國的審查，北京市文化和旅遊局認定為演唱會，而非宗教活動。
更多三立新聞網報導
撿到錢包卻只歸還卡片？元元奔警局領回「見慘況」 火大爆粗口了
電影才開拍！蔡瑞雪病倒急就醫 「扎針照」流出連喊：好痛好痛
莫莉首度回應！認第一時間致電前助理母親 遭詐騙真相全說了
宋芸樺泳池邊脫了！挺傲人雙峰「邪惡深溝全露」 罕秀身材網看呆
其他人也在看
金唱片｜蔡依林頒新人獎同框CORTIS 趙雨凡全中文謝恩
「第40屆金唱片頒獎典禮」（Golden Disc Awards）今晚（1╱10）在台北大巨蛋登場，蔡依林（Jolin）擔任頒獎人，將「新人獎」頒給CORTIS和ALLDAY PROJECT，趙雨凡領獎時還用中文致謝詞。太報 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
蔡依林演唱會主辦提告 陳沂直言「很不聰明的操作」突破1盲點
蔡依林（Jolin）台北大巨蛋「Pleasure」世界巡迴演唱會日前圓滿落幕，卻也意外捲入爭議，有心人士在網路上將演唱會的視覺效果與橋段過度解讀，甚至貼上「邪教」、「光明會」等標籤，對此，蔡依林大陸主辦單位「永稻星（北京）文化娛樂有限公司」態度強硬，直接點名相關網友提告，遭提告的網友「斯利亞」（帳號名celialiang）身分也被起底，正是曾參加《超級星光大道》第5屆、奪下季軍的歌手梁曉珺。對於蔡依林主辦方選擇提告的做法，網紅陳沂在臉書發文提出看法，直言：「是一個很不聰明的操作」。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
金唱片直擊/許光漢Q跳撒嬌蚊子舞 Jolin霸氣步出頒新人獎給CORTIS、ADP
被譽為「韓國葛萊美獎」的金唱片頒獎典禮，今（1/10）在臺北大巨蛋盛大登場，天后Jolin蔡依林、男神許光漢也受邀擔任頒獎嘉賓。許光漢在還沒頒獎前，就在TWS表演環節上演「撒嬌蚊子舞」，獲得全場尖叫；蔡依林則是一步出，就用標準韓文打招呼，獲得滿堂彩。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
被蔡依林提告！梁曉珺搬法規狠酸「秒遭北京打臉」網笑：有夠尷尬
Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，接著將展開中國的巡迴演出，預計橫跨北京、深圳、廈門等14座城市。不料卻傳出抖音網紅「斯理亞」指控「涉及宗教宣傳」，對此主辦單位隨即提告，斯理亞則再拍片回嗆，聲稱宗教活動依法無法在中國舉辦演唱會，不過秒遭到官方打臉。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 88
愛玩車／三陽活力125新色登場 「紫」出新風格
愛玩車／三陽活力125新色登場 「紫」出新風格EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
1月國共論壇、3月鄭習會？ 鄭麗文：明日我會公開受訪
國民黨主席鄭麗文先前就已表態想與中國國家主席習近平見面，如今傳出1月底重啟國共論壇，國民黨副主席蕭旭岑將帶隊前往北京參加，鄭麗文3月則參加「鄭習會」。對此，鄭麗文今日面對媒體追問，她以明天會有公開受訪為由，以及另有行程安排，拒絕說明受訪。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
遭蔡依林合作方提告 梁曉珺搬中國法規硬拗秒被打臉
華語天后蔡依林日前展開《Pleasure》世界巡迴演唱會，但在台北大巨蛋的演出卻遭前歌手梁曉珺指控為邪教等象徵，讓蔡依林中國演唱會合作方不忍了，宣布將對其採取法律措施。對此，梁曉珺也出面回應，反嗆「公...華視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
漢田生技2025全年營收7.79億創新高 2026拚雙位數成長
台灣最大軟袋保健飲品製造商漢田生技（1294）公布2025年12月營收，單月合併營收達8,364萬元，年增45.40％，累計2025全年營收達7.79億元，較去年同期成長4.02％創新高，在推新品與客戶回補訂單帶動下，2026年拚雙位數成長。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台積美國買地 衝先進製程 傳部分台灣成熟製程設備將轉至世界星國廠
台積電擴大美國布局，昨（8）日公告斥資逾1.97億美元（約新台幣62.27億元），向亞利桑那州州政府取得新土地，以供美國...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
馬斯克預言料中！全球瘋搶「電力心臟」 揭密陸靠60％產能成最大救星
繼晶片之後，全球正掀起一波變壓器搶購潮。在這場電力設備供給危機中，大陸變壓器產業憑藉著全球60%產能優勢，成功從市場配角走向供應鏈核心。這也印證馬斯克（Elon Musk）在2024年博世互聯世界大會上警告「一年前缺晶片，接下來缺變壓器」，如今這番預言已成真。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發表留言
騎上30公尺巨型蟒蛇出征金唱片？蔡依林給答案了
韓國「第40屆金唱片頒獎典禮」今（9）在台北大巨蛋盛大登場，「Jolin」蔡依林與許光漢以地主代表身分擔任頒獎嘉賓。外界關注Jolin是否會驚喜獻唱，不過她早在大巨蛋演唱會後的訪問就透露，這次出席頒獎不會表演，就連演唱會中30公尺「巨型蟒蛇」也不會現身，相關舞台設計是「PLEASURE」世界巡演的「自由時報 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
不只影射蔡依林！梁曉珺過往黑歷史全被挖 曾抹黑Jennie、Lisa
不只影射蔡依林！梁曉珺過往黑歷史全被挖 曾抹黑Jennie、LisaEBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 發表留言
蔡依林BLACKPINK音樂夥伴都有他 台灣男星背景曝光
新生代歌手MOSUN音樂才華洋溢，他長期活躍於華語與國際音樂製作領域，曾參與BLACKPINK當年在Coachella主舞台演出的部分現場音樂製作，也與「Jolin」蔡依林合作進行製作與編曲工作，累積豐富的跨市場製作經驗。MOSUN推出新歌《OVDZ》，以中、英雙語R&B的形式，描繪一段「明知道不該自由時報 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
U：NUS玩24小時直播 睡覺搶被子全都露
男團「U:NUS」由高胥崴、高有翔、吳昱廷、蔡承祐組成，日前迎來出道3周年，推出新創作唱跳歌曲〈麻吉GO〉，為回饋長久支持的歌迷，團員們首度挑戰24小時馬拉松直播，其中睡播更意外捕捉到團員高有翔捲走團長高胥崴的被子，對方因此冷醒，互動逗趣。中時新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
昔控蔡依林擦邊被檢舉 中國網紅竟白眼嗆：底褲天后！
娛樂中心／江姿儀報導天后蔡依林過往每次演唱會，都會穿出精心設計的演出戰袍、結合新奇造型表演，震撼全場。日前她舉辦大型巡演「Pleasure世界巡迴演唱會」，砸重金打造公牛、巨蟒等舞台設計，卻遭中國網紅「斯理亞（梁曉珺）」質疑設計概念與宗教有關。蔡依林方7日發出聲明怒喊告，斯里亞昨（8日）拍片迎戰，今（9日）下架影片再上傳並回嗆，稍早又刪除影片。如今她過去指控蔡依林的影片再被翻出，引發熱議。民視 ・ 1 天前 ・ 1
NBA》重申對公鹿忠誠 Giannis：絕不會要求交易
密爾瓦基公鹿戰績不如預期，關於該隊一哥Giannis Antetokounmpo未來動向始終是本季話題之一，但他重申對球隊忠誠，表示絕不會要求交易，除非球隊要他離開，目前他更想挽救賽季。TSNA ・ 1 天前 ・ 3
蔡正元將入獄！邱毅見1情況讚：做人很成功
[NOWnews今日新聞]前立委蔡正元日前因「三中案」涉業務侵占罪，遭判處3年6月徒刑定讞，而在即將入獄服刑前夕，國民黨主席鄭麗文7日在中常會上，親自頒發黨內最高榮譽「實踐一等獎章」給他，公開表達蔡正...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 51
中職／洪一中驚爆台鋼挖富邦洋投！聯盟喊話要查了
中職／洪一中驚爆台鋼挖富邦洋投！聯盟喊話要查了EBC東森新聞 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
中職》洪一中嘴快惹禍 富邦、中職說話了
台鋼雄鷹總教練洪一中在春訓開訓儀…民報 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
臺南道路下方富含「鐵質」 清代「武器鏽塊」出土
繼清代「甜蜜道路」的現身，證實了臺南的道路也是甜的，如今又發現臺南的道路下方不只含糖，還富含「鐵質」。臺南市區鐵路地下化工程近期在臺南車站後站及小東路南側的工區，發現一處高度鏽蝕的塊狀物。經考古團隊初步調查，該塊狀物為埋藏在地下的砲彈群、砲管、軍刀和火槍槍管，因長期埋藏在地下而氧化，讓原本分散的金屬器相互聚結成塊。經過專業拆解，陸續整理出8支大型砲管、20支小型砲管、超過2,000顆砲彈，以及頭盔、疑似刀刃與30支槍管等，數量眾多，宛如一座小型的軍械庫。依據1875年的《臺灣府城全圖》，本次發現的武器鏽塊恰巧位於清代府城大北門附近，且不遠處就是火藥庫（位於今日國立成功大學榕園）。歷史文獻也為本此次發現提供佐證資料，根據沈葆楨於清光緒元年（1875年）撰寫的〈報明臺郡城工完竣片〉：「又臺地向無軍裝火藥局，上年辦理防務購買洋礮、洋槍以及軍火器械等項，必須慎為存儲，方不虛麋；因於小東門內擇出空地，委員同洋匠按照洋式起造火藥局一所」，可知沈葆楨為了儲藏防務的軍械，在小東門內建了火藥局。按《臺灣府城全圖》的火藥庫地點，可以推測火藥庫與火藥局應為同一處，考古團隊推測本次出土的武器鏽塊可能是從火藥庫台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言