蔡依林首度提告網友...近況曝光了 燦笑比YA合體「2大咖歌手」

天后蔡依林才剛結束台北3場大巨蛋巡迴演出，不料以「七宗罪」為藝術主題的橋段卻遭到抹黑是「邪教獻祭」，對於網友不實的指控，與蔡依林中國巡演合作主辦單位也針對帳號「斯利亞」（帳號名稱：celialiang）提告，至於蔡依林近況則被好友許哲珮曝光。

蔡依林出道26年首度提告網友，讓整起事件受到關注，而蔡依林今（9日）現蹤餐廳合體歌手好友許哲珮、江美琪，從許哲珮曝光的照片可以看到，蔡依林戴水藍色鴨舌帽、穿著厚重的羽絨外套，開心比YA與兩位友人合照，氣色看起來不錯。

事實上，蔡依林提告的網友「斯利亞」真實身分也遭挖出，正是曾在2009年登上《超級星光大道》拿下季軍的梁曉珺，對此，梁曉珺透過抖音表示「我有榮幸成為第一個被蔡依林告的人嗎？」，認為自己只是娛樂解讀，聲稱蔡依林的專輯跟演唱會本就涉及宗教元素。

梁曉珺更提到如果蔡依林要舉辦演唱會，就必須熟悉宗教法律，不過蔡依林6月將於北京鳥巢舉辦的演唱會，早已通過中國的審查，北京市文化和旅遊局認定為演唱會，而非宗教活動。

蔡依林（中）合體好友許哲珮（左）、江美琪（右）。（圖／翻攝自IG）

