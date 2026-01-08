蔡依林首度走法律途徑維權！遭中國網友造謠抹黑 對方身分曝光竟也是歌手

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

天后蔡依林近日完成台北大巨蛋3場演唱會，精采絕倫的舞台設計和感官體驗引發話題，預計3月也將赴中國巡演，沒想到卻有網友惡意造謠演唱會視覺與邪教有關，中國主辦單位已正式提告，是蔡依林出道26年來，首次採取法律行動維權，而造謠的網友身分曝光，竟是曾參加過第5屆《超級星光大道》並拿下季軍的梁曉珺。

蔡依林3月預計將赴中國巡演，卻被網友惡意造謠演唱會視覺與邪教有關，中國主辦單位已正式提告。（圖／蔡依林臉書）

蔡依林預計在3月前往中國深圳、杭州與蘇州等14座城市進行巡演，場次預期超過30場。演唱會中國主辦單位「永稻星（北京）文化娛樂有限公司」昨（7）日突然指名網友「斯利亞」（帳號名稱為celialiang）捏造不實指控，惡意曲解並斷章取義，聲稱蔡依林演唱會主視覺與邪教光明會有關。

廣告 廣告

消息一出，這名網友「斯利亞」也遭起底IP位置在上海，抖音有39萬粉絲，是歌手梁曉珺，她出生於上海，之後移民澳洲取得國籍，先前曾參加過許多歌唱比賽，包括第三屆《超級女聲》、香港《全球華人新秀選拔》，2009年更斬獲第五屆《超級星光大道》第三名，不過她如今已淡出演藝圈，已經8年未推出新作。

蔡依林與經紀團隊對此也表明立場：「對於任何不實指控與惡意攻擊，將不再姑息。」

更多FTNN新聞網報導

蔡依林大巨蛋演出獲盛讚！恩師張勝豐感性發聲 「她總是走在最前面」

演唱會天花板！蔡依林大巨蛋開唱挑戰極限難超越 自豪「It’s my pleasure」

蔡依林透視上衣炸出火辣身材！口誤告別2024 賣萌喊腦筋秀逗

