蔡依林首攻大巨蛋吸天王天后 羅志祥調皮喊「Jolin阿姨」

蔡依林（Jolin）今晚（12╱30）起一連3天在台北大巨蛋舉辦「PLEASURE」演唱會，除共吸引12萬粉絲朝聖，許多天王天后的花籃也不缺席，連昨剛認愛的林俊傑也來了。

除了Jolin舞台吸睛，天王天后的花籃也擺滿現場，昨剛認愛小20歲網紅「七七」（Annalisa）的林俊傑花牌上寫著：「祝大巨蛋演出圓滿成功，有空再一起玩音樂！」

羅志祥調皮喊「Jolin阿姨」。

另外，羅志祥則調皮喊天后「Jolin阿姨」，寫著：「盡情在台上展現妳的72變，啊！對了，不要9點半就想回家睡覺喔！因為觀眾太嗨了，就陪大家嗨到炸裂吧！」吳青峰則以「祝福蔡依林熬夜大成功，by早上睡的青峰」虧閨蜜。

此外，Hebe（田馥甄）、王力宏、許茹芸、A-Lin、江美琪還有陳建州與范偉琪、林志穎夫妻、徐佳瑩夫妻都送上花籃祝福，張惠妹（阿妹）則甜喊：「親愛的妹子，愉悅～到底～辣翻全場！」

