蔡依林首登大巨蛋倒數 沉浸式快閃艙開啟「愉悅宇宙」

記者王丹荷／綜合報導

JOLIN蔡依林將在12月30、31及2026年1月1日，一連3天登臺北大巨蛋開唱，演唱會倒數之際，她搶先送上最狂耶誕驚喜、平安夜無預警宣布推出「PLEASURE POP-UP STORE 愉悅至上快閃艙」，透過展示演唱會視覺概念的展覽空間、粉絲打卡互動空間、周邊商品販售等，提前帶領歌迷走進《PLEASURE》的感官世界，更預告百無禁忌、全面解放感官的愉悅盛宴，即將正式展開。

隨著演唱會倒數讀秒，JOLIN彩排行程也全面進入白熱化階段，自結束11月赴美閉關魔鬼訓練的行程，她馬不停蹄地回臺繼續排練，月中已開始提前進入大巨蛋實地彩排，從舞蹈走位、視覺轉場到每一首歌的情緒鋪陳都親自把關，更悄悄把生活切換成「全力備戰模式」，連休假在家都密集練舞，並與團隊討論反覆調整舞台細節，一刻不得閒的她連平安夜都獻給彩排。

此次快閃艙以演唱會名稱《PLEASURE》為核心概念，結合演唱會視覺及世界觀與周邊商品，精心打造沉浸式體驗專區。現場不僅1次完整展出 JOLIN《PLEASURE》專輯中以「七宗罪」為靈感所拍攝的前衛時尚大片，包括氣勢磅礴的「七罪花園版」與象徵蛻變的「愉悅重生版」中的各型態愉悅女神面貌完整呈現，更驚喜曝光演唱會視覺概念唯美造型，搭配此次《PLEASURE》演唱會官方各項周邊商品展示，以沉浸式體驗感受專輯與演唱會交織而成的完整世界觀。

「PLEASURE POP-UP STORE 愉悅至上快閃艙」將於12/27至1/1每日10:00至19:00在遠東Garden City門口廣場（光復南路117巷） 登場；活動當天09:00起可開始排隊，09:30依序發放入場整理券，並於10:00起分梯次入場。為維持最佳體驗品質，每梯次限15人、體驗時間為30分鐘，若錯過叫號則須等待現場梯次結束後再依序入內。快閃艙內以展示與拍照為主，所有周邊商品的下單與取貨，則可至艙外的 周邊販售區「站點 A」 辦理，提醒歌迷把握時間、提早到場，才能完整感受愉悅女神為大家準備的耶誕驚喜。

JOLIN首唱大巨蛋，演唱會周邊商品的預購也掀起搶購風潮，第一波周邊商品預購在開放後24小時全數完售，讓不少歌迷直呼手速不夠快，鑑於粉絲反應熱烈，主辦單位宣布第二波預購已於12月22日起再度推出，將一路開放至明年1/1，並配合演唱會檔期，同步規劃多個周邊商品實體販售據點，並於臺北大巨蛋場內外同步開賣，力求讓更多歌迷都能順利把「愉悅」帶回家。

大巨蛋開唱倒數，蔡依林提前進駐大巨蛋密集彩排。（凌時差提供）

蔡依林為演唱會彩排。（凌時差提供）

蔡依林將一連在臺北大巨蛋開唱。（凌時差提供）