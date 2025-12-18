蔡依林首登大巨蛋漏音流出 周邊被搶光粉絲崩潰喊話

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Jolin」蔡依林年底首度站上台北大巨蛋開唱，舉辦3場「PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026」，距離演唱會還有半個月，天后親自穿上巡演周邊在大巨蛋打卡自拍，預購商品也早已火速售罄。

為了這次演唱會，Jolin提前飛往洛杉磯展開1個月的特訓，她表示：「這次舞台的機關比以往都多，也更大，所以特別慎重。舞者人數也增加許多。」更預告舞台非常大，吊足粉絲胃口。近期還有不少網友表示，已經在大巨蛋聽到天后彩排的漏音，忍不住驚呼「這麼早就開始準備」。

昨天Jolin在IG曬出在大巨蛋打卡的照片，身穿巡演周邊「百無禁忌」的長袖，搭配「Call Me Mommy」鐵灰色鴨舌帽，她也換穿粉色的「愉悅MVP球衣」，親自示範周邊穿搭。

只是Jolin演唱會週邊商品實在太搶手，昨天中午12點進行首波預購，不到2小時就被搶光，讓大票粉絲叫苦連天，屆時主辦單位也將在演唱會現場販售。

