蔡依林首登大巨蛋開唱 粉絲搶先體驗「快閃艙」

台北市 / 綜合報導

台北大巨蛋周遭，今(30)日下午聚集了不少民眾，因為天后蔡依林，帶著全新世界巡演回歸，連續三天登上台北大巨蛋！首場今天登場，不少粉絲早早就到場外集合，搶先體驗演唱會限定的快閃艙。甚至還有一群演唱會小幫手，跟我們透漏有準備驚喜，要在演唱會上回饋給Jolin。

天后蔡依林帶著全新世界巡演華麗回歸，Jolin一連三天站上台北大巨蛋舞台，首場30日粉絲早早就到周邊集合，戴上應援物穿上應援T，搶先體驗演唱會限定「快閃艙」。

廣告

拿著號碼牌依序入場，快閃艙將一直持續到元旦，每天9點半發放入場號碼牌，一天8個梯次每梯最多15人，限制30分鐘體驗確保粉絲逛店品質，粉絲說：「其實我是明天(31)的場次，因為我已經有在網路上先買商品，想說今天先來場勘，我覺得它的設計是，我覺得一直非常進步，她(蔡依林)之前也有類似的(快閃店)，可是我覺得它(店內)的立體感越來越明顯。」

快閃艙不只曝光專輯未公開照片，不少大巨蛋場次限定商品，每日限額也被搶購一空，但被粉絲大讚最吸睛的還是這一區，演唱會的視覺概念是粉絲「必打卡」空間，搶到票的進場前能先感受演唱會氛圍，沒買到票單純體驗也OK，但粉絲的熱情不只如此，這一群人更早就到現場，粉絲VS.記者說：「我們一大早就來，不到六點就到了，(早上嗎)，對，我們有準備驚喜，所以有進去裡面，幫忙，當小幫手，就是給姊(蔡依林)一個驚喜這樣，所以(為了保密)我們不能透漏什麼。」

對於驚喜很保密，但粉絲與後援會可是做足準備，天后連唱三天甚至陪粉絲跨年，大家也要把滿滿的愛，獻給Jolin。

